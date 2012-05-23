  1. ورزش
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۶

آرسنال قرارداد "مانوئل آلمونیا" را تمدید نمی کند

آرسنال قرارداد "مانوئل آلمونیا" را تمدید نمی کند

باشگاه آرسنال در نظر ندارد قرارداد "مانوئل آلمونیا"، دروازه بان اسپانیایی خود را تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمونیا سال 2004 از سلتاویگو به آرسنال پیوست و در مدت زمان هشت سال حضور خود در این تیم 175 بار به میدان رفت.

وی در فصل 12-2011 به مدت یک ماه به عنوان بازیکن قرضی در تیم فوتبال وستهام بازی کرد. آلمونیا در این تیم چهار بار به میدان رفت. قرارداد آلمونیا با آرسنال در تاریخ 30 ژوئن به پایان می‌رسد و توپچی‌ها آن را تمدید نخواهند کرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، قرارداد شش بازیکن دیگر آرسنال به نام‌های "جرج بریسلن - هال"، "گاوین هویت"، "شان مک درموت"، "ریس مورفی"، "جیمز کمپل" و "جفری موناکانا" تمدید نخواهد شد.

آرسنال همچنین تایید کرد که "جک ویلشر" عمل سبکی را در راستای بهبود زانوی چپ خود انجام داده است.

کد مطلب 1609634

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