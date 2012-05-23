رحمان مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحرانی که کشور بحرین امروز به آن گرفتار شده پرداخت و گفت: در بحران بحرین که سال گذشته آغاز شد، عربستان سعودی برای نجات خانواده سلطنتی حاکم، نیروی امنیتی خود را راهی این کشور کرد و هم اینک بحرین موافقت کرده که با عربستان در چهار محور "امنیت"، "دفاع"، "اقتصاد"، و امور خارجی" همکاری داشته باشند.

وی افزود: مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین با کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس که هرگونه مداخله نظامی در امور داخلی کشورهای منطقه را ممنوع کرده، مغایرت دارد.

مهدی زاده ادامه داد: کشورهای غربی می خواهند بر منطقه تسلط پیدا کنند ولی هیچ وقت به هدف خود نرسیده و به طور یقین توطئه های آنها بر علیه مسلمانان محکوم به شکست است.

وی توطئه حاصل را مثلث شوم آمریکا و انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی دانست و گفت: به منظور جلوگیری از سرایت الگوی قیام‌های انقلابی از کشوری به سایر کشورها، کنترل اوضاع و مهار بحران داخلی بحرین به علت ناتوانی رژیم آل خلیفه در کنترل اوضاع، ایجاد جنگ در میان کشورهای حوزه خلیج فارس و متشنج کردن اوضاع خاورمیانه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جاسک افزود: برپایی اینگونه توطئه‌ها و اقدامات نابخردانه نمی‌توانند جلوی جنبش مردمی بحرین را گرفته و بیداری اسلامی را در سطح منطقه مهار کنند بلکه این نقشه شوم باعث استحکام و اتحاد هرچه بیشتر مردم در بحرین و سایر کشورهای قیام کرده می‌شود.

وی تصریح کرد: آن زمانی که کشورهای استعمارگر ‌روی نقشه سرزمین‌ها را تقسیم می‌کردند گذشته و امروز ملت‌ها هستند که سرنوشت کشورها را تعیین می‌کنند.