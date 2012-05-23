  1. سیاست
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۲

درسالروز آزادسازی خرمشهر؛

مجلس از فرماندهان دوران دفاع مقدس تقدیر کرد

مجلس از فرماندهان دوران دفاع مقدس تقدیر کرد

مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر از برخی فرماندهان دوران دفاع مقدس از جمله سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه قدس در عملیات بیت المقدس تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خردادماه جمعی از سرداران دفاع مقدس میهمان آخرین جلسه علنی مجلس هشتم بودند.

در مراسمی که به مناسبت این روز در صحن پارلمان برگزار شد از علیرضا صباحی فرد، امیر رستگار، حسین شرفه، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمود حسینی، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد میرجانی، سرهنگ پاسدار ابوالفضل اسلامی فرماندهان دوران دفاع مقدس و عبدالصاحب عبودزاده بسیجی فعال در دوران دفاع مقدس تقدیر شد.

در این مراسم سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه قدس در عملیات بیت المقدس نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

وی برای دقایقی از روند عملیات بیت المقدس برای نمایندگان صحبت کرد.

در پایان فرماندهان دوران مقدس که از علی لاریجانی رئیس مجلس لوح تقدیر دریافت کردند با حضور در جایگاه هیات رئیسه عکس یادگاری گرفتند.

کد مطلب 1609640

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