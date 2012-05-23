دشمنان درصدد سنگ اندازی در مسیر توسعه و اقتدار ایران اسلامی هستند

اللهویردی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرمشهر را باید شهر تمام ایرانیان دانست که بر خلاف خواست دیکتاتور بعث عراق به جای تبدیل شدن به یک نماد نژاد پرستانه ، تبدیل به عامل وحدت همه ایرانیان شد.

وی افزود: صدام این شهر را جزوی از نقشه عراق اعلام کرده بود و چنین گمان می کرد که مردم عرب این شهر و منطقه خوزستان با وی در حمله به ایران همراهی خواهند کرد اما نه تنها چنین نشد بلکه با حضور دیگر اقوام ایرانی برای پاسداری از این شهر تبدیل به نمادی از وحدت ملی و عزت و اقتدار اسلامی شد.

دهقانی با تاکید بر اینکه ملت ایران حاضرند در راه باورهای خود جان خویش را نیز فدا کنند ادامه داد: اکنون کشور با الهام از همان روحیه مقدس در حال پیشرفت و توسعه گام بر می دارد و یکی از این خواسته ها دستیابی به قدرت علمی و احیای جایگاه ایران در علوم مختلف است.

منتخب مردم ورزقان و خاروانا در مجلس نهم گفت: دشمن با آگاهی به همت والای ملت ایران در صدد سنگ اندازی در مسیر توسعه و اقتدار آن است اما این مردم و به تبع آن مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ذره ای از خواسته های به حق خود عقب نشینی نخواهند کرد.

وی اجلاس امروز بغداد را در راستای حفظ این عزت عنوان کرد و گفت: مسئولان عالی نظام در این اجلاس برای دفاع از خون شهدا و حق ملت ایران حضور دارند و برای کسب امتیاز پای میز مذاکره نشسته اند نه مسامحه.

دهقانی تصریح کرد: 5+1 می داند که ایران تنها به دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای است و بهانه جویی های ایالات متحده و رژِیم اشغالگر قدس تنها برای گل آلود کردن آبی است که از آن هیچ ماهی ای نمی توانند بگیرند.