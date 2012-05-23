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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

اخبار کشاورزی/

بیمه زنبورداران از محل اعتبارات هدفمند سازی یارانه ‌ها

بیمه زنبورداران از محل اعتبارات هدفمند سازی یارانه ‌ها

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: زنبورداران و افراد تحت تکفل آنها از محل اعتبارات هدفمند سازی یارانه ‌ها بیمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار مهدی زاده افزود: زنبورداران می‌ توانند به مدیریت جهاد کشاورزی و تعاونی زنبورداران شهرستان مراجعه و نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت نیز گفت: از مجموع 64 هزار و 250 هکتار اراضی برنجکاری این شهرستان 99 درصد یعنی 63 هزار و 731 هکتار شخم اول و به همین نسبت شخم دوم و خزانه گیری شده است.

پایان کشت و کار برنج  تا  نیمه خرداد در رشت

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 90 درصد یعنی 58 هزار و 214 هکتار زمینهای شالیزاری شهرستان مزبور ماله کشی و نشاکاری و همچنین 36 درصد یعنی 23 هزار و 274 هکتار وجین اول انجام شده است، پیش بینی کرد: بقیه کشت برنج در سطح شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی تا نیمه نخست خردادماه امسال به اتمام برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در ادامه طرح خرید توافقی محصولات کشاورزی و دامی از ابتدای سال جاری تا بیستم اردیبهشت ماه امسال 36 هزار و 456 تن انواع محصولات از قبیل آرد و سبوس گندم، پرتقال، کنستانتره دامی، جو و آرد انواع برنج به ارزش اقتصادی 122 میلیارد و 370 میلیون ریال خریداری شده است.

اردشیر روحی ماسوله افزود: بیشترین خرید مربوط به سبوس گندم 14 هزار تن، جو و آرد جو هشت هزار و 213 تن، آرد گندم به مقدار سه هزار و 200 تن، پرتقال به مقدار سه هزار و 210 تن و کنستانتره دامی یک هزار و 162 تن بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: مقدار چهار هزار و 270 تن انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 26 میلیارد و 145 میلیون ریال به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده که بیشترین مقدار خرید محصولات نیز چهار هزار و 235 تن شیر از دامداران است.

چهار هزار تن شیر از دامداران خریداری شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از 72 هزار و 500 کیلوکود غیریارانه ‌ای وارده به استان مقدار 61 هزار و 500 کیلو بین کشاورزان با معرفی ‌نامه مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستانها توزیع شده است.

ایرج بنیادی ادامه داد: تاکنون بیش از 90 در صد از کشاورزان استان کود شیمیایی مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

کد مطلب 1609648

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