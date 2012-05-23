نوجوانان والیبال ایران رقیبان آسیایی خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا که با حضور ۱۳تیم برگزار به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود با حضور شان ریت رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا و سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال ایران در ارویمه برگزار شد و تیمها به چهار گروه سه و چهار عضوی به شرح زیر تقسیم شدند.

گروهA گروهB گروهC گروهD ایران چین کره جنوبی هندوستان سریلانکا تایلند چین تایپه ژاپن مغولستان قزاقستان استرالیا ترکمنستان کویت

تیم‌های ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ژاپن، تایلند، مغولستان، هند، کویت و سری لانکا ۱۳ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها بوده که طی آبان ماه سال جاری به میزبانی ایران در شهر اصفهان برگزار می‌شود.