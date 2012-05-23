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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

عسگر اولادی:

گلستان به سمت صنعتی شدن می رود/ اعزام دو هیئت به کشورهای خزر

گلستان به سمت صنعتی شدن می رود/ اعزام دو هیئت به کشورهای خزر

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر اجلاس i.c.b.c گفت: گلستان به سمت صنعتی شدن پیش می رود و می طلبد با همسایگان نشست هایی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگر اولادی صبح چهارشنبه در حاشیه این اجلاس در گرگان افزود: در اجلاس گرگان روی سه محور بحث کردیم که مسائل مالی و بانکی از جمله آن است.

وی اظهار داشت: در این اجلاس بررسی شد که چگونه می توانیم مسائل بانکی را شفاف تر کنیم، نارسایی را رفع و تسهیلات بیشتر در روابط بانکی و مالی برقرار کنیم.

وی عنوان کرد: دومین محور حمل و نقل است و در این بخش نارساییهایی داریم و مشکلات را طرح کردیم که چگونه بتوانیم این مسائل رفع شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: بحث سوم سرمایه گذاری است، زیرا هر منطقه ای که بسوی صنعتی شدن پیش می رود نیاز به سرمایه گذاری دارد.

عسگر اولادی گفت: ضمن اینکه آماده خرید کالاهای مصرفی هستیم، ولی بجای خرید کالاها، باید سرمایه گذاری مشترک کالاها را تولید و مازاد را به بازارها صادر کنیم.

وی به برنامه ها برای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: از برنامه های مشخص این است در نمایشگاههای یکدیگر شرکت کنیم و هر سال دو هیئت را مبادله کنیم.

وی عنوان کرد: بنا داریم دو هیئت از گلستان و گیلان بفرسیتم و آنان نیز هیئتهایی برای بررسی بازار ما بفرستند.

وی افزود: برنامه دیگر شفاف سازی مسائل مالی است و اینکه برای خرید کالا چگونه باید پول بپردازیم.

عسگر اولادی افزود: در حال حاضر با مرکز کشورها مسائل مالی را داریم و به عنوان نمونه با مسکو مسائل مالی داریم ولی این کفایت نمی کند، زیرا روسیه استانها مختلفی دارد و باید ارتباط بانکی را با آن مراکز استانها شفاف تر کند.

سیزدهمین اجلاس همکاریهای بین المللی اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه خزر از روز سه شنبه در گرگان آغاز بکار کرد.

کد مطلب 1609654

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