مصطفی امرایی، مدیر مرکز چاپ و نشر بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء در گفتگو با خبرنگار مهر از تجدید چاپ مجدد کتاب مفاتیحالحیاة خبر داد و گفت: کمتر از یکماه از انتشار این اثر به دلیل استقبال قابل توجه مخاطبان از این کتاب، چاپهای چهارم و پنجم و ششم از آن همزمان باهم با شمارگان 5 هزار نسخه منتشر و به بازار ارائه شدهاند.
وی افزود: همچنین مجوز تجدید چاپ هفتم این کتاب نیز صادر شده که با شمارگان 10 هزار نسخه آماده انتشار است.
امرایی ادامه داد: این تعداد از کتاب برای فروش عادی از طریق فروشگاههای کتاب منتشر شده است و در بحث فروش اینترنتی شمارگان مجزایی برای این کتاب در نظر گرفته شده است.
به گفته امرایی برای خرید آنلاین این کتاب مخاطبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.nashr.esra.ir و ثبت نام در این پایگاه نسبت به خرید این کتاب اقدام کنند که در صورت انتخاب این خرید در هزینه ارسال پستی این کتاب نیز تخفیف قابل توجهی ارائه خواهد شد.
وی افزود: همچنین در صورت اقدام به خرید پستی این اثر خریداران میتوانند مبلغ این کتاب را در محل تحویل کتاب پرداخت کنند.
مفاتیح الحیاة تازهترین اثر منتشر شده از آیتالله جوادی آملی است که در پنج بخش به شرح رابطه انسان با خود و محیط پیرامون خود میپردازد.
این کتاب با شرح تعامل انسان با خود، مطالبش را آغاز کرده و در ادامه به شرح تعامل انسان با همنوعان، همکیشان و شهروندان پیرامون خود میپردازد و در ایام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز یکی از پرمخاطبترن آثار بود که بیش از 15 هزار نسخه از آن به فروش رسید.
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