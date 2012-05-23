  1. جامعه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۴

دادگاه اختلاس بیمه؛

نام «م.ر» در دادگاه مجددا مطرح شد/ رئیس سابق دیوان محاسبات متهم است

نام «م.ر» در دادگاه مجددا مطرح شد/ رئیس سابق دیوان محاسبات متهم است

نماینده دادستان تهران گفت: موضوع «م.ر» که در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بزرگ بیمه مطرح شد مربوط به دوران ریاست وی در دیوان محاسبات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحی در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه که صبح چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد با حضور در جایگاه گفت: در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر»که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که اصلاح می شود.

کد مطلب 1609674

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