به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحی در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه که صبح چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد با حضور در جایگاه گفت: در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر»که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که اصلاح می شود.
دادگاه اختلاس بیمه؛
نام «م.ر» در دادگاه مجددا مطرح شد/ رئیس سابق دیوان محاسبات متهم است
نماینده دادستان تهران گفت: موضوع «م.ر» که در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بزرگ بیمه مطرح شد مربوط به دوران ریاست وی در دیوان محاسبات بود.
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