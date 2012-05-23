نام «م.ر» در دادگاه مجددا مطرح شد/ رئیس سابق دیوان محاسبات متهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحی در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه که صبح چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد با حضور در جایگاه گفت: در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر»که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که اصلاح می شود.