دانش:شهردار بندرعباس تخلف کرده است/ شهردار:تاوان گذشته ها را می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر بندرعباس که میزبان شهردار بندرعباس، معاون شهرسازی، وکیل حقوقی و مدیر دفتر جذب سرمایه گذاری شهرداری بود پس از ارائه گزارش جمشید رئیسی از اجلاس دفتر سرمایه گذاری کلان شهرها که در شهر ارومیه برگزار شده بود با نطق پیش از دستور فیصل دانش مسیر دیگری که پاسخگویی شهردار به ابهامات و سئوالات طرح شده اعضای شورای شهر بندرعباس بود تغییر کرد که این جلسه بیشتر به مناظره و جدال دو مجموعه شبیه بود تا رفع موانع حوزه سرمایه گذاری شهرداری.

فیصل دانش که پیش از شروع رسمی جلسه درخواست نطق پیش از آغاز را داشت با تذکر آئین نامه ای رئیس شورا مواجه شد که پس از تشکر از این تذکر خطاب به رئیس جلسه نسبت به انتخاب دستور جلسات از سوی رئیس بدون هماهنگی هیئت رئیسه گلایه کرد و بیان داشت: مشخص است انتخاب دستور کار جلسه سلیقه ای است و لزوم برنامه ها و اولویتها لحاظ نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر اهمیت سرمایه گذاری را می دانیم چرا سر سرمایه گذار بومی کلاه می رود و دلالی فوتبال به پروژه های عمرانی شهری تسری پیدا می کند، اظهارداشت: دو ماه پیش طرح سئوال از شهردار توسط اعضای شورای شهر مطرح شد و کتبی هم به رئیس شورا تحویل داده شد متاسفانه رئیس شورا پس از یک ماه در تاریخ 31 فرودین 91 سئوالات را به شهردار تحویل داده اند.

این عضو شورای شهر افزود: طبق قانون شهردار موظف است هرگاه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا سئوال توسط رئیس موارد را به صورت محکم به شهردار تذکر و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به صورت سئوال مطرح و به شهردار تحویل و شهردار حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در صحن علنی عادی و یا فوق العاده و پاسخگویی هستند.

دانش که از نحوه رفتار شهردار نسبت به سئوالات اعضا گلایه داشت، مطرح کرد: چرا شهردار این قانون را رعایت نکرد و رئیس شورا موضوع را پیگیر نبود، آیا موضوعه مهمی نبود برای پیگیری و قرار دادن در دستور کار جلسه.

وی یادآور شد: شهردار به جای حضور در جلسه شورا و پاسخگویی رسانه ها را جمع کرده و گفته های عضو شورا را کذب می خواند، آیا گفته های من کذب است یا شما که زمانیکه در مورد شش هزار کیف برای مدارس از ایشان سئوال شده جوابهای متفاوتی را به یک عضو شورا در چند مرحله داده است.

به گفته دانش، سئوال من از شهردار این است چرا زمانیکه تمام اعضای شورای شهر نسبت به وضعیت عملکردی شهردار اعتراض دارند شهردار در روزنامه ای که خودش از آن حمایت می کند تیتر می زند "هیچ مخالفی در شورا ندارم"، جای تاسف که شهردار گفته های نماینده مردم در شورای شهر را کذب می خواند.

در این میان جمشید رئیسی رئیس شورای شهر در مورد تاخیر ابلاغ سئوال اعضای شورا به شهردار بیان داشت: در این ارتباط به خواسته اعضای شورا طاهر قریشی و هماهنگی صورت گرفته و بر اساس مصلحت و زمان اعلام که موقعیت مناسبی باشد این موضوع با تاخیر انجام شد.

شهردار نماینده شوراست نه شورا نماینده شهردار

دانش در ادامه سخنانش با اظهار اینکه شهردار نماینده شوراست نه شورا نماینده شهردار، ادامه داد: شهردار باید احساس کند بر روی کارهای او نظارت می شود و امروز شهردار باید در جلسه شورا پاسخگوی سئوالات اعضای شورای شهر باشد در غیر این صورت جلسه را ترک خواهم کرد.

محمد جواد سلطان زاده شهردار بندرعباس در ادامه به جای ارائه آمار در مورد حجم آمار جذب سرمایه گذاران و عملیاتهای در حال انجام در پاسخ به 11 سئوال مطرح شده اعضای شورا بیان داشت: از تمام دغدغه های به حق یا من غیر حق و آنچه را که تشخیص می دهند و فکرش را می کنند تشکر و قدردانی دارم.

سلطان زاده در پاسخ به سئوال اینکه عدم توجه به نظارت کافی بر نظافت و رفت و روب سطح شهر بندرعباس و نارضاتی شهروندان بندرعباس، اظهارداشت: بازنگری در قراردادهای تنظیف و جمع آوری زباله ها و کاهش قراردادها و مبالغ مازاد پرداختی به پیمانکاران به نحوی که 25 درصد تعدیلها به 18 درصد کاهش یافته و رقمی حدود سه میلیارد تومان به نفع شهرداری بوده است.

وی ادامه داد: جمع آوری زباله ها که با خودروهای خاور و روباز انجام می شد تقریبا از این پس با خودروهای مکانیزه و پرس زباله انجام می شود.

وضعیت جمع آوری زباله ها بهبود یافته است

وی جمع آوری زباله ها در ساعات روز، رضایت مسافران در ایام تعطیلات نوروزی را از جمله خدمات تنظیفی شهرداری عنوان کرد و گفت: اما آنچه حائز اهمیت است فرهنگ شهر نشینی است، علیرغم فعالیتهای فرهنگی هنوز شهروندانی که در هر ساعت از شبانه روز زباله ها را در خارج از خانه قرار می دهند وجود دارد و در ادامه جمع آوری سه مرحله در روز زباله میوه فروشیها و عدم پرداخت حق جمع اوری زباله ها توسط شهروندان را از مشکلات این حوزه شهرداری بیان کرد.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه بگویم الان مشکل زباله داریم یک حرف است و اینکه مقایسه بهبود وضعیت امروز با گذشته را بکنیم یک بحث دیگر، بیان داشت: قطعا نه بنده این ادعا را دارم و نه باید اعضای شورای شهر از من چنین انتظاری داشته باشند، اما بهبود وضعیت جمع آوری زباله ها نسبت به شهرداران گذشته ادعای من به استناد اسناد و مدارک است.

سلطان زاده با اظهار اینکه کارشناسان شهرداری را به استانها و کشورهای مختلف برای الگوبرداری فرستاده ایم، اظهارداشت: دنیا و زندگی شهرنشینی هزینه جمع آوری زباله را پرداخت می کنند اما این اتفاق در شهرمان نمی افتد و هزینه های سنگین جمع آوری زباله و امحا بر دوش شهرداری است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال علت عدم نظارت کافی شهرداری در خصوص جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در ورودی شهر اضافه کرد: نخاله های ساختمانی مختص این شهرداری نیست اما اقدامات خوبی از جمله باکسهای جمع آوری که برای ساختمانهای در حال ساخت مشخص شده است، در مشهد این باکسها در حال ساخت است و پس از آماده شدن در محلهای ساخت و ساز قرار می گیرد، همچنین جمع اوری نخاله ها بر اساس برنامه زمانبندی شده در دستور کار شهرداری قرار دارد.

عذر برخی از نیروهای شهرداری را خواسته ام

وی در پاسخ به سئوال بعدی در مورد به خدمت گیری نیروهای کار بدون مجوز استخدامی در شهرداری تصریح کرد: من از زمانیکه وارد شهرداری شدم با نیروهایی که قبل از من به کارگرفته شده اند مواجه شدم و یکی از مشکلاتی که دارم حضور نیروهای استخدامی خارج از ضوابط است، در این مدت سعی کرده ام ضابطه مند و قانونی حرکت کنم و از این رو عذر برخی از این نیروها را خواسته ام.

شهردار بندرعباس اظهارداشت: هیچگاه سعی نکرده ام خلاف قانون قدم بردارم و شما نمی توانید در گوشه ای از شهرداری نیروی کاری را پیدا کنید که بدون ضوابط استخدام شده باشد و اگر نیرویی جذب شده با مجوز شورای شهر صورت گرفته و اگر شما نیروی خارج از ضوابط را معرفی کنید برخورد خواهم کرد.

امروز تاوان قراردادهای گذشته را می دهم

سلطان زاده در ادامه افزود: من امروز تاوان قراردادهای گذشته را می دهم، امروز مدعی هستم که بهترین کار را در مورد قراردادهای شهرداری انجام می دهم.

دی در ادامه پاسخ به سئوالات اعضای شورای شهر در مورد عدم دریافت مجوزهای قانونی در زمینه عقد قرارداد بازیکنان تیم فوتبال شهرداری از مراجع ذیصلاح و عدم شفاف سازی در قراردادها گفت: نمی دانم بر اساس کدام مدرک مدعی هستید که بدون مجوز بوده است شاید تکیه بر روزنامه ای که همینطوری مطلبی نوشته در حالیکه طبق بررسی های بنده هیچگونه تخلفی در قراردادها صورت نگرفته و برای دریافت مجوز تنها اگر قرار است در شهرداری کاری انجام شود نیاز به مجوز است نه در سازمانهای زیر مجموعه شهرداری.

شهردار بندرعباس در طرح سئوال دیگر شورا در مورد علت نامگذاری برخی از میادین و خیابانهای شهر بندرعباس بدون هماهنگی شورای شهر بیان داشت: این اتفاق نیفتاده و نمی دانم کدام خیابان و یا میدان را می گویید. تا کنون نامگذاری بدون مجوز صورت نگرفته، پاره ای از موارد به دستور امام جمعه و استاندار هرمزگان به دلیل مناسبتهای مختلف صورت گرفته و قرار بود نامه آن تهیه و به شورا برای تصویب نهایی آورده شود.

وی افزود: متاسفانه برخی از نامگذاریها 24 ساعت قبل از برنامه اعلام شده و به لحاظ زمانی امکان تصویب نام در جلسه شورای شهر نبوده است.

تخلفی در صدور چک یک میلیارد و 338 میلیون تومانی تیم فوتبال رخ نداده است

سلطان زاده در پاسخ به سئوال اینکه علت دستور چک به مبلغ یک میلیارد و 338 میلیون تومان به نام مجید نیرومندی با توجه به اختیارات قانونی اظهارداشت: کذب محض است، علیه کسی که این ادعا را کرده اعلام جرم کرده ام و در دادگاه پیگیری می شود و قطعا برخورد خواهد شد.

در این میان فیصل دانش عضو شورای شهر در میان صحبتها بیان داشت: طبق تحقیقات انجام شده شما از شخصی که چک را منتشر کرده در مورد موضوعی دیگر شکایت کرده اید نه این موضوع.

شهردار بندرعباس در ادامه افزود: مجید نیرومندی طی نامه ای خواهان پرداخت مطالبات خود بود و من به عنوان رئیس شورای سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری نامه را به سازمان فرهنگی و ورزشی برای اقدام قانونی پاراف کرده ام. پرداخت این مبلغ از سوی سازمان قانونی است و تخلفی صورت نگرفته اگر خلاف این بود تا کنون دستگاههای نظارتی وارد عمل می شدند و اگر اعضای شورا مدرکی غیر از این دارند حاضرم بیینم.

دانش عضو شورای شهر در پاسخ به جواب شهردار بیان داشت: آقای شهردار شما در نامه اول این مورد را انجام داده اید اما در دو نامه دیگر به صراحت دستور پرداخت یک میلیارد و 338 میلیون تومان را کرده اید و نکته جالب اینکه از زمان دستور شما تا زمان پرداخت مطالبه این شخص تنها سه روز طول کشیده و پرداخت این مبلغ ظرف این مدت زمانی کم جای سئوال دارد.

مطالبات قراردادهای میلیاردی پیمانکاران از شهرداران گذشته

سلطان زاده شهردار بندرعباس در جواب سئوالی در مورد علت عدم پرداخت به موقع مطالبات قراردادهای شرکتهای طرف قرار داد شهرداری عنوان کرد: نمی دانم ما مطالبات را نداده ایم یا شهرداران گذشته، در دوران مدیریت من قراردادی تا تامین اعتبار و مصوبه شورا نداشته باشد امضا نمی شود و پرداختها بر اساس پیشرفت کار به پیمانکاران با تایید ناظران شهرداری پرداخت می شود.

وی یاداور شد: امروز شاهد قراردادها و مطالبات میلیاردی پیمانکاران از گذشته هستیم، شما باید از شهرداران گذشته سئوال می کردید نه من که قانونمند و ضابطه مند قدم برمی دارم، ضابطه مند کردن قراردادها کار بزرگی در شهرداری است که در هیچ دوران شهرداری انجام نشده و شما باید از من حمایت کنید اما اگر مخالف این حرکت هستید بگویید تا من هم باری به هر جهت کارها را انجام دهم.

شهردار بندرعباس در مورد سئوال ارائه مستندات قانونی در خصوص انتخاب اعضای فعلی هیئت مدیره سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری توسط شورای سازمان به همراه ارائه مدارک تحصیلی افزود: هیئت مدیره سازمان با انتخاب شهردار انجام می شود و اعضای شورای سازمان هم متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده استانداری، نماینده شورای شهر، نماینده شهردار و شهردار است.

فیصل دانش در ادامه در میان گفته های شهردار بیان داشت: دو شخص به نامهای تختی در شورای سازمان و پایدار در هیئت مدیره سازمان چرا قرار دارند پایدار حتی مدرک لیسانس ندارد و صلاحیت حضور در جلسات سازمان را هم ندارد.

شهردار در ادامه تصریح کرد: در این خصوص اطلاعاتی ندارم ولی پیگیری خواهم کرد.

ساخت و سازهای که انجام می شود در املاک و اراضی دولتی است

سلطان زاده در پاسخ به سئوال علت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ساختمانی و تصرفات اراضی ملی واقع در حریم شهر گفت: مدعی نیستیم که توانسته ایم تام ساخت و سازها را کنترل کنیم اما اعتراف می کنیم در بعضی از نقاط ساخت و سازهای صورت گرفته بدون مجوز انجام می شود و این موضوع منحصر به دوره مدیریت بنده نیست در دوره های گذشته هم صورت گرفته است.

شهردار بندرعباس تصریح کرد: امروز با ابزارها و افزایش نیروهای حوزه تخلفات تا حدودی کنترل شده و سیستم افزایش سقف جرائم را داشته ایم، همچنین تیمهای گشت مشترک با مسکن و شهرداری و نیروی انتظامی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده است.