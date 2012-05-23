به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان سازمان لیگ فدراسیون والیبال با مدیران تیمها و باشگاههای شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر 27 خردادماه برگزار میشود. قرار است در این نشست سیاستهای کلی در رابطه با چگونگی برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر مورد بررسی قرار بگیرد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نامهای به باشگاهها و تیمهای لیگ برتر تاکید کرده است که این نشست ویژه مدیران آنهاست و نباید نمایندگان تام الاختیار در آن شرکت داشته باشند، چراکه در نهایت این مدیران هستند که باید در مورد وضعیت نهایی تیم خود و هزینههای لازم تصمیم گیری کنند.
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