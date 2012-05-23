  1. ورزش
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

27 خردادماه برگزار می‎شود؛

نشست سازمان لیگ والیبال با مدیران باشگاه‎ها/ لطفا نمایندگان تام الاختیار نیایند!

نشست سازمان لیگ والیبال با مدیران باشگاه‎ها/ لطفا نمایندگان تام الاختیار نیایند!

نخستین نشست سازمان لیگ فدراسیون والیبال در سال جاری و به منظور برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر با حضور مدیران تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان سازمان لیگ فدراسیون والیبال با مدیران تیم‎ها و باشگاه‎های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر 27 خردادماه برگزار می‎شود. قرار است در این نشست سیاست‎های کلی در رابطه با چگونگی برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر مورد بررسی قرار بگیرد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نامه‎ای به باشگاه‎ها و تیم‎های لیگ برتر تاکید کرده است که این نشست ویژه مدیران آنهاست و نباید نمایندگان تام الاختیار در آن شرکت داشته باشند، چراکه در نهایت این مدیران هستند که باید در مورد وضعیت نهایی تیم خود و هزینه‎های لازم تصمیم گیری کنند.

کد مطلب 1609682

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