به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان سازمان لیگ فدراسیون والیبال با مدیران تیم‎ها و باشگاه‎های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر 27 خردادماه برگزار می‎شود. قرار است در این نشست سیاست‎های کلی در رابطه با چگونگی برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر مورد بررسی قرار بگیرد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نامه‎ای به باشگاه‎ها و تیم‎های لیگ برتر تاکید کرده است که این نشست ویژه مدیران آنهاست و نباید نمایندگان تام الاختیار در آن شرکت داشته باشند، چراکه در نهایت این مدیران هستند که باید در مورد وضعیت نهایی تیم خود و هزینه‎های لازم تصمیم گیری کنند.