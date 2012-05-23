رایزنی برای آزادی یازده لبنانی ربوده شده در سوریه/ جزئیات ماجرا به روایت یک زن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار با اشاره به ربوده شدن یازده مرد لبنانی در حلب گزارش داد: نبیه بری رئیس مجلس لبنان با نجیب میقاتی نخست وزیر و ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی، اوضاع لبنانی های ربوده شده را مورد رایزنی قرار دادند.

در همین راستا عدنان منصور وزیر خارجه لبنان موضوع لبنانی ها ربوده شده در سوریه را با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مورد رایزنی قرار داد.

عدنان منصور اظهار داشت: میانجی گران درحال رایزنی با مخالفان دولت سوریه برای آزادی افراد ربوده شده در حلب هستند.

محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در این زمینه گفت: نشانه هایی درباره آزادی قریب الوقوع لبنانی های ربوده شده در حلب سوریه وجود دارد.

شایان ذکر است کاروانی که در حال بازگشت از ایران بود در حومه شهر حلب سوریه از سوی گروه تروریستی ارتش آزاد مورد تعرض قرار گرفت و یازده مرد این کاروان ربوده شدند.

"روته الحاجه" یکی از زنان این کاروان در گفتگو با الاخبار لبنان گفت: ما هنوز چند کیلومتری از مرز ترکیه دور نشده بودیم که گروههای مسلح راه ما را در داخل اراضی سوریه سد کردند.

وی افزود: آنها به داخل اتوبوس ما و اتوبوس بعدی وارد شدند و اتوبوسها را به مرزعه ای دور از جاده اصلی بردند و در آنجا یازده مرد را پیاده کردند و به زنان کاروان اجازه دادند که بروند.

الحاجه بیان کرد: آنها کاملا آماده بودند و مشخص بود که قبلا در مسیر کمین کرده بودند آنها به ما گفتند که از ارتش آزاد سوریه هستند و هدف خود را ربودن مردان برای مبادله آنها با برخی از همکاران خود اعلام کردند.

وی بیان کرد: زنان کاروان را با یکی از اتوبوسها به مرکز پلیس حلب هدایت کردند و با ما گفتند آنها می دانند ما کی هستیم.آنها به حزب الله و رهبران آن ناسزا می گفتند.

این در حالی است که پس از انتشار خبر ربوده شدن یازده لبنانی در سوریه موجی از خشم منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را فرا گرفت و جوانان خشمگین راهها را بستند.

از سوی دیگر سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان ضمن محکوم کردن ربوده شدن یازده مرد لبنانی در سوریه گفت: ربایندگان باید بدانند که ملت لبنان با یکدیگر متحد هستند.

نهاد المشنوق از نمایندگان پارلمان لبنان خواستار آزادی سریع یازده لبنانی مذکور شد.

عدنان منصور وزیر خارجه لبنان گفت: مکان افراد ربوده شده مشخص شده و آنها در یکی از مراکز وابسته به مخالفان سوریه قرار دارند و بزودی آزاد می شوند