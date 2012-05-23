  1. حوزه و دانشگاه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

مشاور سازمان سنجش؛

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته دوم شهریورماه

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته دوم شهریورماه

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 91بین روزهای 11 تا 13 شهریور اعلام می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 ششم خرداد بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

وی ادامه داد: داوطلبانی که مجاز شده اند از روز دوشنبه 8 خرداد تا پنجشنبه 11 خرداد فرصت دارند ضمن مطالعه دفترچه که می توانند از باجه پستی هم آن را دریافت کنند کد رشته محل تحصیلی مورد علاقه شان را از میان کد رشته محل رشته امتحانی مجاز یا کد رشته های امتحانی مجاز انتخاب کند.
 
مشاور رئیس سازمان سنجش اموزش کشور تصریح کرد: داوطلبان می توانند  100 کد رشته محل را براساس علاقه در فرم الکترونیکی انتخاب رشته درج کنند.
 
وی یادآتورشد: نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 91 بین روزهای 11 تا 13 شهریور ماه اعلام  می شود.
 
کد مطلب 1609696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها