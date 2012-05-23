اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته دوم شهریورماه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 ششم خرداد بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.
وی ادامه داد: داوطلبانی که مجاز شده اند از روز دوشنبه 8 خرداد تا پنجشنبه 11 خرداد فرصت دارند ضمن مطالعه دفترچه که می توانند از باجه پستی هم آن را دریافت کنند کد رشته محل تحصیلی مورد علاقه شان را از میان کد رشته محل رشته امتحانی مجاز یا کد رشته های امتحانی مجاز انتخاب کند.
مشاور رئیس سازمان سنجش اموزش کشور تصریح کرد: داوطلبان می توانند 100 کد رشته محل را براساس علاقه در فرم الکترونیکی انتخاب رشته درج کنند.
وی یادآتورشد: نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 91 بین روزهای 11 تا 13 شهریور ماه اعلام می شود.
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