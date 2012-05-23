فتح خرمشهر نشان از اراده شکست ناپذیر ملت ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در پیامی به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر اظهارداشت: بی تردید تاریخ ایران سرافراز اسلامی سرشار از برکات و افتخارات فراوانی است که دفاع مقدس، عملیات بیت المقدس و حماسه پرشور و غرور آفرین خرمشهر که تداعی کننده رشادت ها و فداکاری های دلیرمردان این مرز و بوم است یکی از این افتخارات بزرگ و فراموش نشدنی است که همواره خاطره انگیز و جاویدان خواهد ماند.

در ادامه این پیام آمده است: آنچنانکه رهبر عزیز، حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند: حماسه آزاد سازی خرمشهر و عملیات عظیم بیت المقدس در تاریخ این کشور خواهد ماند، هم در آن روزی که این حادثه اتفاق افتاد و هم هر وقتی که این گونه حوادث برای افکار مردم تشریح بشود و توضیح داده بشود . این جور حوادث وسیله ای می شود برای تجدید حیات ملی، برای آسان کردن راه عزت و عظمت یک ملت.

استاندار خراسان جنوبی افزود: فتح خرمشهر، نماد روشن اراده الهی، مظلومیت، حقانیت، استواری و شکست ناپذیری ملتی است که با نثار جان و خون خود پرچم حماسه، ایثار و اقتدار خویش را با شجاعت در خرمشهر، که شهر شهیدان و شهر مقاومت بود، به اهتزاز در آورد.

رشید بیان کرد: این حماسه بزرگ نشان داد که ملت ایران پرچم مبارزه با استکبار جهانی را تا حضور در کنار بیرق عدالت خواهی انقلاب جهانی حضرت بقیه الله الاعظم و بسط عدالت در عالم هستی بر زمین نخواهد گذاشت و در برابر سلطه طلبی و بی عدالتی، با صلابت و استوار خواهد ایستاد و جاودانه تاریخ خواهد شد.