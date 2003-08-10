سيروس ابراهيم زاده در چهار اثر تصويري حضور مي يابد

سيروس ابراهيم زاده در مورد آخرين فعاليت هاي هنري خود به خبرنگار هنري مهر گفت: در فيلم سينمايي « مكث » به كارگرداني سامان مقدم نقش معاون وزير را دارم. اين كار حدود سه ماه از آغاز آن مي گذرد و احتمالا" دو ماه ديگر فيلمبرداري آن به طول خواهد انجاميد.

وي افزود: پس از اتمام كارم در «مكث»، طي ماه آينده در نقش پدر قهرمان داستان در فيلم سينمايي «معادله» به كارگرداني ابراهيم وحيد زاده به ايفاي نقش مي پردازم. همچنين در حال كار كردن بر روي يك نمايشنامه هستم كه پس از آماده شدن متن، تمرين و ساير كارهاي فني آن را احتمالا" طي 3 ماه آينده آغاز خواهم كرد. اين نمايش هم حال و هواي آثار قبلي ام را دارد و به موضوع مهاجرت هموطنان به خارج از كشور دارد.

ابراهيم زاده درباره آخرين فعاليت هاي خود خاطر نشان كرد: در تله تئاتر «نكراسوف» به كارگرداني داود رشيدي كه براي شبكه چهار سيما توليد خواهد شد نيز همكاري دارم. همچنين صحبت هايي درباره ساخت سري سوم مجموعه تلويزيوني «كاكتوس» شده است كه در صورت آماده سازي و موافقت نهايي براي بازي در آن حضور خواهم يافت.

وي به چاپ برخي از آثار نوشتاري خود اشاره كرد و يادآور شد: طي 4 سال گذشته سه نمايشنامه از خودم را بر صحنه بردم كه قصد دارم اين آثار را در يك كتاب به چاپ برسانم. اين آثار شامل لازاروس، رستوران و نوزاد هستند كه به وسيله نشر ثالت به چاپ خواهند رسيد و اميدوارم بتوانم تا مهر ماه آن را به بازار نشر عرضه كنم.

بازيگر مجموعه تلويزيوني «كاكتوس» در توضيح اين مطلب كه طي چند سال اخير كمتر در آثار تلويزيوني حضور يافته است، گفت: من تلاش مي كنم به صورت گزيده كار كنم. چون آثار تلويزيوني به خاطر افزايش بسيار زياد سطح توليدات، دچار نزول كيفيت شده است و من تا آنجا كه معيشت اجازه بدهد در انتخاب آثاري كه قرار است در آنها بازي كنم، وسواس به خرج مي دهم.