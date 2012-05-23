برداشت دانه روغنی کلزا در آمل آغاز شد

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کشاورزان آملی، دانه روغنی کلزا را در سطح هزار و 930 هکتار از اراضی شالیزاری و خشکه زاری این شهرستان به زیر کشت بردند.



وی افزود: پیش بینی می شود بیش از سه هزار تن دانه روغنی کلزا با عملکرد 1.6 تن در هر هکتار امسال در شهرستان آمل برداشت شود.



مدیر جهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: شهرستان آمل از نظر میزان تولید دانه روغنی کلزا، حدود 17 درصد تولید این محصول را در مازندران دارد.



امینی به کشت آرمانی در سطح 10هکتار از اراضی این شهرستان اشاره کرد و گفت: بذر مورد نیاز این میزان سطح بصورت رایگان در اختیار بهره بردار قرار داده شده و پیش بینی تولید آن بین 2.5 تا 3 تن در هکتار است.



وی به فعال شدن شش مرکز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در آمل خبر داد و گفت: با اعلام نرخ تضمینی از سوی دولت، امسال هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا از کشاورزان 10هزار ریال خریداری می شود که در مقایسه با پارسال افزایش داشته است.



مدیر جهاد کشاورزی آمل یادآور شد: حدود 972 بهره بردار کوچک و 9 بهره بردار بزرگ در شهرستان آمل دانه روغنی کلزا تولید می کنند.



شهرستان آمل بیش از 50 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی دارد.