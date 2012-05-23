استفاده از برد هوشمند در دوره های بدو خدمت آموزش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در دوره آموزشی ریاضی بدو خدمت فرهنگیان مقطع ابتدایی در مرکز آموزش شهید صدوقی ناحیه یک از برد هوشمند استفاده شد.



سد ابراهیم حسینی مدرس ضمن خدمت ناحیه یک آموزش و پرورش یزد با استفاده از تجربیات خود، در راستای پیشبرد اهداف هوشمند سازی مدارس از تکنولوژی جدید و روش جدید آموزش ریاضی در ابتدایی را با استفاده از برد هوشمند به فراگیران آموزش داد.



حسینی در این جلسه با اجرای روشهای جدید تاکید کرد: استفاده از برد هوشمند و یا نرم افزارهای موجود می تواند نقش بسیار مهمی در تسهیل و ایجاد جذابیت آموزش مفاهیم ریاضی به دانش آموزان داشته باشد.

همایش بزرگ طناب زنی دانش آموزان ناحیه یک



همایش طناب زنی دانش آموزان چهارم ابتدایی ناحیه یک یزددر پارک کوهستان برگزار شد.



این همایش در راستای تحقق اهداف عالی وزارت با حضور مدیر کل آموزش وپرورش، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، کارشناسان مربوطه، کلیه دانش آموزان پایه چهارم، معلمان تربیت بدنی و تعدادی از مدیران مدارس پسرانه ناحیه یک برگزار شد.

در این همایش که بیش از دو هزار و 250 دانش آموز پسر پایه چهام ابتدایی حضورداشتند مهارتهای 9گانه طناب زنی به صورت هماهنگ اجرا شد.



همچنین گروه ویژه دانش آموزان با همکاری مربیان تربیت بدنی اقدام به طناب زدن نمایشی کردند.



طرح طناورز از آبان ماه سال گذشته همزمان با مدارس سراسر کشور در استان یزد نیز آغاز شده است.