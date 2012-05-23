نخستین همایش بین المللی معماری و توریسم در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای سیاست گذاری همایش معماری و توریسم در مشهد صبح چهارشنبه در این همایش که در سالن صبای صدا و سیمای مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با گذشت زمان و با توسعه شهرها معماری شهری اهمیت خاصی پیدا کرده و در کنار این موضوع رشد اقتصادی کشورها نیز باعث توسعه گردشگری و صنعت توریسم شده است.

محمد هادی جاوید با تاکید بر اهمیت و نقش معماری در جذب گردشگران افزود: در عصر حاضر معماری و گردشگری رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند و برای همین مدیران شهری در تلاشند با طراحی های شهری زمینه جذب توریسم را فراهم آورند که نمونه های موفق ان در کشورهای یونان، اتریش و آلمان اتفاق افتاده است.

وی افزود: برای افزایش زمان ماندگاری توریسم در شهرها رقابت بین مراکز گردشگری بوجود آمده که بخشی از آن با توجه به معماری های سبک جدید که جذابیت های بصری بالای دارند امکان پذیر می شود.

جاوید با بیان اینکه امروز میزان جمعیت شهرنشین به ۷۰ درصد رسیده و همچنان در حال افزایش است ادامه داد: مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و نیاز به مسکن آنها موجب انبوه سازی و غفلت از رعایت ضوابط معماری اسلامی در کشور شد.

جاوید با تاکید بر ورود به حوزه معماری اسلامی و ایرانی افزود: آنچه در سال های اخیر در حوزه نما و منظر شهری رخ داده ، از معماری بومی و اصیل اسلامی و ایرانی بهره کافی نبرده است و در این راستا به دنبال ایجاد نماهایی هماهنگ و اسلامی در پایتخت معنوی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری مشهد در سطح گسترده برنامه ریزی خواهد کرد تا این شهر هویت واقعی و معماری اسلامی خود را کسب کند افزود: قرار نیست هر کس با هر سلیقه ای نسبت به معماری نمای ساختمان خود اقدام کند.

لازم به ذکر است، این همایش به شکل دو روزه برگزار می شود و در کنار سخنرانی های اصلی کارگروه هایی نیز به شکل همزمان با موضوعات متفاوت معماری با حضور شرکت کنندگان برپا می شود.

گفتنی است، در این همایش ۱۲۰۰ میهمانان داخلی و خارجی دعوت شده اند و سخنرانانی از ۹ کشور دنیا که خود به لحاظ جذب گردشگر و توریسم در جایگاه خوبی قرار دارند در این همایش مقالات خود را ارائه می کنند.