مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری همه جانبه است/هفت پاتوق آلوده شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور عصر سه شنبه در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ملایر به مجموعه اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مصرف مواد مخدر ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هاو بزهکاری‌های جامعه است.

خیریان پور گفت: برگزاری مشاوره و کارگاه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها و مساجد با حضور کارشناسان، مقابله با افراد شرور و قاچاقچیان مواد مخدر و دستگیری و جمع آوری معتادانن توسط نیروی انتظامی، پاکسازی مناطق آلوده و برگزاری همایش‌های پیاده روی از جمله برنامه‌های شهرستان ملایر در مقابله با این معضل بوده است.

ملایر به عنوان پایلوت مبارزه با مواد مخدر در کشور انتخاب شد

وی اظهار داشت: در سال گذشته ملایر به عنوان یکی از پنج شهر پایلوت مبارزه با مواد مخدر در کشور انتخاب شد.

فرماندار ملایر افزود: در این راستا اقدامات لازم در مبارزه با مواد مخدر از سوی نهادهای مختلف به ویژه سپاه پاسداران و بسیج انجام شد که امسال نیز این مبارزه ادامه دارد.

خیریان پور در تاکید به مسئولان به ویژه نیروی انتظامی اظهار داشت: فضاو محیط باید برای قاچاقچیلان مواد مخدر و توزیع کنندگان این مواد در شهرستان ملایر ناامن شود.

وی با بیان اینکه مبازه با مواد مخدر عزمی همگانی و ملی را می‌طلبد، گفت: همه باید پای کار بیایند و در این راستا کمیته‌های مبارزه با مواد مخدر فعالتر شود.

سه کمپ درمان سرپایی معتادان در ملایر راه اندازی شد

رئیس اداره بهزیستی ملایر نیز در این نشست گفت: در راستای پیشگیری و درمان معتادان سه کمپ درمان سرپایی با ظرفیت 270 نفر به معتادان در حال ترک مواد هستند خدمات ارائه می‌دهد.

حمیدالله فارسی با بیان اینکه این کمپ‌ها خصوصی بوده و با نظارت بهزیستی خدمات ارائه می‌دهند، افزود: افرادی که در این کمپ‌ها به بیماران خدمات ارائه می‌دهند از پزشکان مجرب هستند.

فارسی اظهار داشت: این اداره در راستای پیشگیری از اعتیاد کارگاه‌های آموزشی در ر سطح مهد کودک‌ها و دانشگاه پیام نور برگزار کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ملایر نیز با بیان اینکه در شهرستان ملایر در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در این زمینه بیش از هفت پاتوق نقطه آلوده در شهرستان پاک ‌سازی شده است.

سید رسول حسینی بر استمرار کارگاه‌های آموزشی در شهرستان تاکید کرد و گفت: برپایی مانورها و استمرار آنها، آموزش به زندانیان و مراقبت‌های بعد از آزادی باید ادامه داشته باشد.