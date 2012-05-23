هیئت بازرسی در بانک صنعت و معدن قزوین مستقر شد

محمدحسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این هیئت در راستای اجرای برنامه ‌های بازرسی سال جاری و به منظور بررسی عملکرد بانک صنعت و معدن استان درباره نحوه اعطای تسهیلات و وصول مطالبات مستقر شده است.

وی یادآورشد: کارشناسان و بازرسان گروه اقتصادی و زیربنایی اداره کل بازرسی در این ماموریت، عملکرد بانک صنعت و معدن را در حول محورهای یاد شده مورد بررسی قرار می دهند.

یزدان پناه با اشاره به محورهای مورد توجه هیئت مستقر بیان کرد: بررسی نحوه احراز شرایط متقاضیان تسهیلات و استعلام های به عمل آمده از بانک مرکزی، نحوه اخذ وثایق و تضمینات، چگونگی نظارت و مصرف تسهیلات در محل قرارداد و اقدامات به عمل آمده درباره مطالبات از مهم ترین محورهای این برنامه بازرسی است.

وی با اعلام این که هیئت بازرسی تا هفتم تیر ماه در بانک صنعت و معدن مستقر است تصریح کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلامی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر در شعبه شهر صنعتی البرز این بانک مراجعه یا با شماره تلفن گویای ستاد خبری اداره کل بازرسی مرکز استان 136، شهرستان ها 3350022 – 0281 تماس بگیرند.