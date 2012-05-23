به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ابلاغ سیاستهای چاپ و نشر قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز طبع و نشر قرآن به دستگاههای ذیربط، از آنجا که اطلاعرسانی دقیق و شفاف در مورد بندهای این سیاستها توسط دستگاهها صورت نگرفته، سؤالات و ابهاماتی در میان کاتبان و ناشران محترم قرآنی ایجاد شده است.
به همین منظور ضمن تأکید بر این مطلب که «سیاستهای چاپ و نشر قرآنکریم هیچ گونه محدودیتی برای کاتبان و ناشران خصوصی که قبلاً مبادرت به کتابت و یا چاپ مصحف شریف نمودهاند، قایل نشده است» مفاد این سیاستها به اطلاع عموم میرسد.
علاقهمندان جهت اطلاع دقیق از این سیاستها می توانند به سایت WWW.QURAN-PC.ORG مراجعه و در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پرسش در این خصوص با تلفنهای 3-88153550 مرکز طبع و نشر قرآن، تماس حاصل کنند.
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