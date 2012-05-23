کتابخانه تخصصی فرق و مذاهب در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دشتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد در این مراسم با تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در راه اندازی این کتابخانه تخصصی اظهار داشت: به منظور ارتقای شاخص های فرهنگی با محوریت آموزه‌ های اسلامی، این کتابخانه در یزد افتتاح شد.



دشتی افزود: این کتابخانه بهترین پایگاه تخصصی برای تحقیق و پژوهش در حوزه فرق و مذاهب برای اساتید و پژوهشگران خواهد بود.



وی ادامه داد: این کتابخانه همچنین با هدف ایجاد مرکز تحقیق و پژوهش درباره بحث‌ های فرقی، ادیان و مذاهب مختلف راه‌ اندازی شده است.



دشتی گفت: ارتقاء کتابخانه تخصصی فرق، ادیان و مذاهب یزد نیازمند همکاری بیشتر مسئولان استان است که در صورت همکاری بیشتر، این کتابخانه به یک پایگاه تخصصی تبدیل خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز طی سخنانی، تعداد کتابهای این کتابخانه را 700عنوان اعلام کرد.



وی عنوان کرد: این اداره در نظر دارد با ارائه نرم افزارهای تخصصی در ارتقای این کتابخانه نقش جدی خود را ایفا کند.



کتابخانه فرق و مذاهب یزد در طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) واقع شده است.

بانک اطلاعاتی شاعران یزد راه اندازی خواهد شد



اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تهیه بانک اطلاعاتی شاعران استانی خبر داد.



این اداره از کلیه شاعران استانی دعوت کرد برای تکمیل بانک اطلاعاتی شاعران به اداره امور فرهنگی این اداره مراجعه کنند.



شاعران استان تا پنجم خرداد می توانند با حضور در این اداره نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

تقدیر از هنرجویان ممتاز مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزی



با حضورمدیرکل ارشاد یزد از هنرجویان ممتاز بیست نهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزی و هنرآموزان هنرستان هنرهای زیبای پسران یزد با اهداء لوح سپاس و جوایز تجلیل و تقدیر به عمل آمد.



در این مراسم برنامه های متنوع از قبیل اجرای موسیقی، نمایش فیلم کوتاه هنرجویان، کلیپ عملکرد هنرستان و کلیپ تئاتر هنرستان راه یافته به مرحله کشوری اجرا شد.