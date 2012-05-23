گوجه فرنگی کیلویی 800 تومان شد، انگور 18 هزار تومان

حسین مهاجران در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت کنونی قیمت میوه جات در بازار اظهارداشت: درحال حاضرقیمت بسیاری از میوه ها در بازار کاهش یافته است به طوری که قیمت گوجه فرنگی از کیلویی 2900 تومان به 800 تومان رسیده است.

وی بابیان اینکه قیمت هندوانه از کیلویی 600 تومان به 350 تومان رسیده است، گفت: قیمت خیار هم از کیلویی هزار تومان به 600 تومان رسیده است.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران، قیمت موز هم از کیلویی 2700 تومان به 2300 تومان رسیده است.

وی با اعلام اینکه قیمت پرتقال وارداتی از کیلویی 1150 تومان به 2500 تومان رسیده است، گفت: دلیل افزایش قیمت پرتقال وارداتی در بازار این است که ما شب عید پرتقال داخلی سالم به مردم ندادیم و این مسئله موجب شد که مردم خرید پرتقال داخلی را تحریم کرده و از خرید پرتقال خارجی استقبال کنند.

مهاجران تصریح کرد: تا اوایل شهریور که پرتقال داخلی به بازار بیاید، قیمت این میوه کاهش نمی یابد. البته امروز واحدهای ما پرتقال را کیلویی 1800 تومان هم به فروش رسانده اند.

وی همچنین با بیان اینکه قیمت سیب در بازار بسیارگران است، عنوان کرد: درحال حاضر قیمت سیب در بازار به طور متوسط کیلویی 3500 تومان است اما هفته آینده که سیب گلاب به بازار بیاید، تاثیر زیادی در قیمت فعلی سیب خواهد گذاشت.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران درخصوص قیمت انگور در بازار گفت: درحال حاضر قیمت انگور در بازار از کیلویی 22 به 18 هزار تومان کاهش یافته است.



وی با بیان اینکه قیمت گیلاس هم اکنون در بازارکیلویی 4 هزار تومان است، گفت: تا هفته آینده گیلاس تک دانه به بازار خواهد آمد، قیمت گیلاس به کیلویی 2500 تومان خواهد رسید.



به گفته مهاجران، قیمت توت فرنگی هم اکنون در بازارکیلویی 2200 تومان است که ظرف 10 روز آینده قیمت آن کاهش خواهد یافت. وی افزود: توت سنندج از کیلویی 7000 تا 7500 تومان فروخته می‌شود.



وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه سبز خوب در بازار کیلویی 4 هزار تومان است، گفت: قیمت هلو در بازار کیلویی 6هزارتومان است که تا 15 روز آینده این قیمت کاهش خواهد یافت.



رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران تصریح کرد: همچنین قیمت زردآلو در بازار کیلویی 4500 تومان است که تا یک هفته دیگر ارزان خواهد شد. به گفته وی، درحال حاضر قیمت پیاز و سیب زمینی در بازار کیلویی 350 تومان است.



مهاجران اضافه کرد: البته این قیمتهای میادین میوه و تره بار در سطح شهر است، درحالی که میوه فروشی هایی که در سطح شهر هستند برای عرضه این میوه ها به طور متوسط در حدود 35 درصد سود بر روی این قیمتها می کشند.