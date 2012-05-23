افتتاح پل ارجستان بار دیگر به تاخیر افتاد/ 40 روستا در بن بست

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر مسئولان شورای اسلامی شهر اردبیل افتتاح پل ارجستان اردبیل را شتابزده می دانند با این وجود شهردار اردبیل از بهره برداری از این طرح در هفته آینده خبر داد.

با گذشت شش سال از آغاز تعریض و ترمیم این پل، در طول این مدت بسیاری از مسئولان نوید افتتاح این پل را داده اند که فرماندار اردبیل از جمله کسانی است که هر سه ماه یکبار از تکمیل و به بهره برداری از این پروژه در روزهای آینده خبر می داد که شواهد نشان می دهد مسئولان به دادن قولهای مساعد بدون برنامه ریزی استراتژیک عادت دارند.

عملیات اجرایی پل روگذر ارجستان سال 81 با هدف کاهش ترافیک در تقاطع پرتردد آرامستان بهشت زهرا(س) اردبیل با بزرگراه کمربندی دوم در زمان شهردار وقت آغاز شد ولی به دلیل نا امن و غیر استاندارد بودن زمینه ایجاد مشکلات و تنگناهای ترافیکی مضاعف را در این منطقه محروم و پرتردد شهر فراهم کرد.

پل ارجستان طرحی که بلاتکلیف بود

برای حذف نقاط حادثه خیز ناشی از ناامنی این پل بعد از مدتی به پیشنهاد مسئولان عملیات تعریض آن آغاز شد ولی به دلیل کمبود اعتبار و ضعف سیستم مدیریتی برغم قول مساعد مسئولان برای پایان احداث آن این پروژه نیمه کاره بیش از سه سال بلاکلیف رها شد.

با وقوع چندین تصادف مرگبار ناشی از ناامنی این پل در سال 1388 و مرگ شش نفر از همشهریان موجب اعتراض مردم بویژه اهالی این منطقه شد تا اینکه مسئولان تصمیم به بهسازی و ترمیم آن شدند.

مسئولیت بهسازی این پل که بر عهده اداره کل راه و ترابری استان اردبیل گذاشته بود در احداث آن با کمبود اعتبار و مشکلاتی مشابه مواجه شد.

بعد از سه سال ناکامی راه و ترابری استان اردبیل در احداث و تکمیل پل ارجستان این پروژه به شهرداری اردبیل برگشت داده شد و این دستگاه با واگذاری کار به پیمانکاران جدید به تکمیل این طرح اقدام کرد.

کار شهرداری در افتتاح پل شتابزده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، آماده سازی پل ارجستان را تا هفته آینده کار سختی دانست و عنوان کرد: شهرداری و شورای شهر اردبیل بر اجرای کیفی این طرح تاکید دارد و نباید به دلیل افتتاح در سوم خرداد و یا سه چهار روز بعد از آن روند اجرایی را با اختلال مواجه کرد.

سالار شاکر افزود: به دلیل برخی اعتراضات مردمی و نیز عدم اختصاص اعتبار مناسب اولیه، احداث این پل با برخی موانع و مشکلاتی مواجه بود که همین امر سبب عقب افتادن اجرای پروژه از زمانبندی تعیین شده است.

تکمیل پل 30 میلیارد هزینه صرف کرد

اما شهردار اردبیل که همچنان به افتتاح این پل همزمان با سوم خرداد تاکید دارد، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به دلیل بارندگی های اخیر عملیات آسفالت ریزی و برخی از کارهای کوچک این طرح به تاخیر افتاد ولی سعی می شود بزودی تا هفته آینده کامل و به بهره برداری برسد.

صدیف بدری با بیان اینکه شهرداری اردبیل در مدت هشت ماه احداث این پروژه را به اتمام رسانده است، افزود: برای ترمیم و بهسازی پل ارجستان 30 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه صرف شده است.

پل ارجستان هفته بعد افتتاح می شود



به گفته وی 14 پروژه همزمان با گرامی فتح خرمشهر در شهرداری اردبیل به بهره برداری می رسد که این طرح نیز جزو آنها محسوب می شود.

اما به گفته برخی از شهروندان ساکن در اطراف این پل با وجود اینکه مسئولان از افتتاح این پل در چند روز آینده خبر می دهند ولی هنوز مشکلات اصلی این پل حل نشده است و نیاز به کار بیشتری دارد.

یکی از شهروندان ساکن در این منطقه که عضو جامعه مهندسان شهرساز اردبیل است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این پل بیان کرد: پل ترمیم شده استانداردهای لازم را ندارد و اگر شهرداری این پروژه را بدون حل نواقص موجودش افتتاح کند به ضرر شهروندان تمام خواهد شد.

طرحی که همچنان استاندارد نیست

ناصر ناطق با بیان اینکه در دنیا پلهای احداث شده خاکی یا بتنی است، عنوان کرد: این پل نیمی خاکی و نیمی بتنی ساخته شده است و احداث این نوع پل عجیب به نظر می رسد.

کارشناس ارشد مدیریت شهری وجود قوس های ناهموار و ریختن دیواره های پل را از مشکلات موجود این پروژه عنوان کرد و افزود: آسفالت سطوح و حاشیه ها و آبراهه های این طرح هنوز آماده نیست و بعید به نظر می رسد در مدت یک هفته بتوان این موارد را اصلاح کرد.

وی تصریح کرد: وضیعت موجود نشان می دهد ساختار مدیریت شهری اردبیل جوابگوی نیازهای مردم نیست و باید تحولی جدیدی در مدیریت شهری اردبیل ایجاد شود.

ناطق با بیان اینکه پل ارجستان پل ارتباطی اهالی بیش از 40 روستا با شهر اردبیل است، بیان کرد: با اتمام عملیات تعریض و بهسازی پل ارجستان که یکی از پنج پل روگذر احداث شده در طول اتوبان بسیج (کمربندی دوم) اردبیل است تردد خودروها را با امنیت و سهولت بیشتری انجام می گیرد.

پل ارجستان از زمان احداث آن با مشکلات زیادی روبه رو بوده و خاطره آن در اذهان شهروندان اردبیلی ثبت شده است و همه بی صبرانه در انتظار سرنوشت نهایی آن هستند.