آزادی شادی المولوی لکه ننگی بر دامان دولت لبنان/ نامه ملک عبدالله به میشل سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه الاخبار در مطلبی با عنوان "دولت لبنان آزادی شادی المولوی را جشن گرفت" آورده است: آزادی شادی المولوی(عنصر سلفی) به همان اندازه که موجی از شادی در طرابلس ایجاد کرد وجهه دولت لبنان را تخریب کرد.

این روزنامه می افزاید: خبر آزادی شادی المولوی سبب آرامش اوضاع امنیتی در طرابلس شد اما از سوی دیگر لکه سیاهی بر وجهه دولت لبنان برجای گذاشت.

روزنامه مذکور بیان کرد: سیاستمداران و شخصیتهای امنیتی از خود می پرسند اگر شادی المولوی بی گناه بود چرا بازداشت شد؟ اگر المولوی بی گناه بود و دولت لبنان به فشارهای قطر برای آزادی عبدالعزیز العطیه تن داد چرا عبدالملک عبدالسلام اردنی همچنان در بازداشت است؟

جواب آن مشخص است شخص اردنی بنا بر اطلاعات موثق آمریکا دستگیر شده است و کسی از دولت لبنان جرات ندارد شخصی که آمریکا خواستار دستگیری وی شده است را آزاد کند از آن گذشته دولت اردن هم درخواستی برای آزادی وی مطرح نکرده است.

این روزنامه می افزاید: نجیب میقاتی اصرار عجیبی برای آزادی شادی المولوی داشت زیرا آزادی وی را عاملی برای ثبات اوضاع لبنان می دانست.

نامه ملک عبدالله به میشل سلیمان

روزنامه مذکور در ادامه با اشاره به نامه ملک عبدالله بن عبدالعزیز به میشل سلیمان آورده است: منابع سیاسی نامه ملکه عبدالله درباره ضرورت دور ماندن لبنان از کشمکشهای منطقه ای را نوعی یادآوری به رئیس جمهوری لبنان برای ضرورت دوری از ایران دانسته اند.

این منابع بر این بخش از نامه که طرفهای خارجی خیر لبنان و کشورهای عربی را نمی خواهند متمرکز شده اند که آن یادآوری مجدد به لبنان برای پرهیز در ورود کشمکش منطقه ای میان ریاض و تهران است.

هشدار عون درباره تحرکات ضد ارتش

این روزنامه در ادامه به هشدار میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان درباره بازخواست نظامیان پس از کشته شدن دو شیخ لبنانی در عکار پرداخته است.

عون گفت: اگر از نظامیان تحقیق و بازجویی به عمل آید از این پس چه کسی باید در ایست بازرسی ها فعالیت کند؟ بازداشت نظامیان اقدامی اشتباه است زیرا آنها مجرم نیستند و فقط به وظیفه خود عمل کرده اند.