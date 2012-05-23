دیوان عدالت: تصمیم وزارت ارشاد درباره انحلال خانه سینما نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال خندان وکیل خانه سینما روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارشاد باید تصمیم دیگری غیر از انحلال در رابطه با خانه سینما بگیرد.

وی گفت: بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری به پرونده ها به دو شکل رسیدگی می کند. یک مورد در خصوص تصمیمات دولتی که می تواند آن را ابطال کند. مورد دیگر مربوط به مراجع شبه قضائی مانند اداره مالیات یا ماده 100 شهرداری که در این رابطه دیوان عدالت اداری رای را نقض و خواستار تصمیم دیگری در این زمینه می شود. به این رسیدگی، رسیدگی شکلی گفته می شود. خانه سینما از وزارت ارشاد به عنوان یک ارگان دولتی شکایت کرد اما در دیوان عدالت به عنوان مرکز امور فرهنگی در نظر گرفته و شبه قضائی شناخته شد. پس از بررسی مستندات خانه سینما و وزارت ارشاد سرانجام دیوان عدالت اداری تصمیم انحلال خانه سینما را باطل کرد.

خندان افزود: دیوان عدالت از وزارت ارشاد خواسته تصمیم دیگری در زمینه خانه سینما گرفته شود که قاعدتا تصمیمی غیر انحلال خواهد بود.

این در حالی بود که وزیر ارشاد اسلامی در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری یک ایراد شکلی به تصمیم ما گرفته که این مسئله در هیئت رسیدگی به مسائل مربوط به مراکز، موسسات، انجمنها و تشکلهای فرهنگی مجددا بررسی می‌شود. دوستان در این هیئت باید بعضی از روال قانونی را بیشتر رعایت می‌کردند.

علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیوان عدالت این تصمیم را منطبق با قانون ندانست برای همین مصوبه را باطل کرد. در این پرونده یک مساله در تصمیم وزارت ارشاد از لحاظ رعایت موازین قانونی توسط شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده مورد اشکال قرار گرفته است و شعبه رسیدگی‌کننده تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نقض کرد تا مجددا وزارت فرهنگ و ارشاد درموضوع انحلال خانه سینما تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: گفته های وزیر ارشاد صحیح است ولی اتخاذ این تصمیم مغایر موازین قانونی بوده و باید رسیدگی به این پرونده دوباره توسط هیئت رسیدگی انجام شود.