به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان امروز چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: در سومین همایش روابط عمومی‌های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور که در تهران برگزار شد، این اداره کل رتبه نخست بخش گزارش عملکرد را به خود اختصاص داده و در بخش خبر نیز شایسته تقدیر شناخته شد.



علی داننده اظهار داشت: سومین همایش روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.



وی افزود: در این آئین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط عمومی‌ها را آینه اقدامات، زحمات و زیبایی های دستگاه های اجرایی کشور عنوان کرد و اطلاع رسانی دقیق و به موقع را علاوه بر درخشش نتایج کار دستگاه ها ، باعث جذب افراد دانست.



گفتنی است "علیرضا کندوانی" مسئول روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از سوی "محمدعلی منفرد" مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی،‌اطلاع رسانی و امور بین‌الملل لوح تقدیر دریافت کرد.

دهمین جشنواره استانی شعر کوثر مرند به کار خود پایان داد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند گفت: دهمین جشنواره استانی شعر کوثر مرند با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.



محمدحسین شناور در این آئین با اشاره به ابعاد شخصیت فردی و اجتماعی حضرت زهرا (س) اظهار داشت: شعر و ادب بهترین ابزار برای تبیین شخصیت متعالی حضرت زهرا (س)بوده و رویکرد شعرا و ادبا به اشعار آئینی شایسته تقدیر است.



وی این رویداد فرهنگی را گامی موثر در شناساندن و بازآفرینی ابعاد زندگی پربار و آموزنده دخت نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان الگوی زنان عالم و همچنین اشاعه رهنمودها و آموزه‌های اسلامی ، انقلابی وانسانی حضرت امام خمینی (ره ) با زبان فاخر و ماندگار شعر و ادب دانست.



شناور ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری دهمین دوره جشنواره استانی شعر کوثر مرند گفت: پس از ارسال فراخوان 105 اثر از 46 شاعر از 15 شهر استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان 11 اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.



براساس این گزارش، در بخش ویژه حضرت زهرا (س)، "حسین صادقیان" از تبریز به عنوان نفر اول، "وهاب حیدری" از مراغه و"ربا ب طاهری" از آذر شهر به طور مشترک به عنوان نفر دوم، "یلدا رنجبر" و "مصطفی دانش سلیمانی" از تبریز به طور مشترک به عنوان نفر سوم معرفی شدند.



در بخش ویژه حضرت امام خمینی (ره)، "محمود مرادی" از مرند به عنوان نفر اول، "سکینه حضوری" از تبریز به عنوان نفر دوم و "مریم قلیزاده" از بستان آباد به عنوان نفر سوم معرفی شدند.



در بخش موضوعی مادر وزن، "شکرانه عالم" از تبریز به عنوان نفر اول،‌ "محمود مرادی" از مرند به عنوان نفر دوم و "مهری پاکدل" از مرند به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.



"ابراهیم ترابی" ، "میرداود میرمحمدزاده" و "میرفرهاد صفری" داوری این دوره از جشنواره استانی شعر کوثر مرند را بر عهده داشتند.