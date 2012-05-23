شناسایی محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی/ الصاق کد رهگیری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت روز چهارشنبه در نشست خبری "الصاق برچسب اصالت کالا بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی" که در محل ساختمان سازمان غذا و دارو برگزار شد، با اعلام اینکه برنامه ریزی و طراحی سامانه شبکه ملی پایش فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی از سال 85 در وزارت بهداشت شروع شده است، افزود: همزمان با روز جهانی غذا (21 مهر ماه امسال) از این سامانه رونمایی می شود.

وی با اعلام اینکه بخشی از کارکرد این سامانه مربوط به برچسب کنترل اصالت و سلامت فرآورده های غذایی و بهداشتی و آرایشی است، گفت: این برچسب دارای بارکد 2 بعدی است که از طریق آن، اصالت کالا مشخص می شود.

جنت، هدف نهایی این برنامه را سلامت مصرف کننده دانست و افزود: مصرف کنندگان این محصولات می توانند از طریق پیگیری کد 16 رقمی نسبت به اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.

معاون سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه اجرای برنامه کد رهگیری بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی از 15بهمن سال گذشته آغاز شده است، گفت: وقتی این چرخه کامل شد نسبت به اطلاع رسانی و آموزش مردم اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص زمان توزیع این قبیل محصولات با برچسب اصالت کالا، گفت: وقتی 95 درصد جایگزینی فرآورده ها در سطح عرضه اتفاق افتاد، این اطلاع رسانی آغاز خواهد شد که فکر می کنیم از نیمه دوم سال جاری شاهد توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی وارداتی با برچسب اصالت کالا در سطح عرضه باشیم.

جنت در تشریح این برنامه گفت: در مرحله توزیع بازرسان سازمان غذا و دارو به صورت اتفاقی کدهای کالاهای وارداتی را ثبت می‌کنند از سوی دیگر بر اساس قرارداد و بارنامه برای محصولات وارداتی برچسب تولید می‌شود و زمانی که شرکت مجوز ترخیص از وزارت بهداشت می‌گیرد بر اساس تعداد محصول برچسب اصالت به آن تعلق می‌گیرد. در این شرایط هیچ محصول آرایشی و بهداشتی از گمرک ترخیص نمی‌شود مگر آنکه بارکد دریافت کرده باشد.

وی در ارتباط با عرضه این قبیل محصولات آرایشی و بهداشتی توسط دستفروشان اظهارداشت: برای جمع آوری دستفروشان شیوه‌ نامه‌ای را آماده کرده‌ایم که بر اساس آن بازرسان وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه مقابله با فروش محصولات آرایشی بهداشتی از سوی دستفروشان اقدام می‌کنند. البته این طرح در حا حاضر به صورت منطقه‌ای در استانهایی مانند اصفهان و مازندران آغاز شده است.

جنت در ادامه با اشاره به هوشمند بودن سیستم کنترل اصالت و سلامت کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: هرچقدر بازرسان بیشتری برای این کار به کار گمارده شوند هنوز زمینه‌هایی برای تخلف ممکن است وجود داشته باشد بنابراین تلاش کردیم با انجام اقداماتی زمینه‌ای را فراهم آوریم که بازرسان در هر جا که لازم است حضور پیدا کنند.