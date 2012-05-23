مهابادی سرمربی مس سرچشمه شد/ اوج گیری مجدد فوتبال کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی بیان داشت: مهابادی، به مدت یک سال هدایت تیم مس سرچشمه را با هدف صعود دوباره به رقابت های لیگ برتر بر عهده گرفت.

رمضانی تصریح کرد: ورزشگاه شهر سرچشمه نیز تا پایان فصل آینده مطابق با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران به بهره برداری خواهد رسید تا در صورت صعود تیم مس سرچشمه به رقابت های لیگ برتر، در شهر خود میزبانی حریفان را بر عهده داشته باشد.

وی بیان داشت: به زودی با بازیکنان مورد نظر سرمربی مذاکره و بهترین ها را جذب خواهیم کرد.

رمضانی یادآور شد: مهابادی در فصل گذشته رقابت های لیگ دسته یک موفق شد تیم گهر زاگرس درود را به لیگ برتر بیاورد.

