آزادسازی خرمشهر نماد عزت ایران و ذلت دشمنان ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش در مراسم صبح امروز تجدید بیعت نیروهای مسلح با امام و شهدا که در حرم امام (ره) برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همچنین سالروز عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر گفت: برای بیان ویژگی های عملیات بزرگ بیت المقدس این فرصت اندک در قالب یک سخنرانی کم است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های عملیات بیت المقدس اظهار داشت: تسریع در آماده سازی نیروها برای عملیات و همچنین عبور 5 لشگر از رودخانه کارون از معجزات این عملیات است.



امیر موسوی همچنین خاطر نشان کرد: این عملیات با رمز یا علی بن ابیطالب آغاز و به مدت 26 روز به طول انجامید و سرانجام در عصر روز سوم خردادماه خرمشهر به آغوش وطن برگشت.



جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه در عملیات آزادسازی خرمشهر 19 هزار عراقی به اسارت رزمندگان ما درآمدند گفت: تامل بر تعداد این اسرا به تنهایی بزرگی این عملیات را نشان می دهد. این تعداد اسرا در حالی به اسارت ما درآمدند که تنها 700 نفر از رزمندگان ما در خرمشهر حضور داشتند.



وی در ادامه اظهار داشت: آزادسازی خرمشهر نماد عینی تحقق وعهده الهی بود و ما نصرت و یاری خداوند را در قدم به قدم عملیات بیت المقدس و در مواجهه با سختی ها و بن بست ها با چشم خود مشاهده می کردیم.



امیر موسوی خاطر نشان کرد: آزاد سازی خرمشهر نماد عزت ایران و ذلت ارتش بعثی عراق و کشورهای حامی آنها بود.



جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه از 8 فروردین تا 9 اردیبهشت سال 61 کار طراحی عملیات بیت المقدس انجام گرفت، گفت: سرانجام در 10 اردیبهشت ماه فرمان حمله به نیروهای اشغالگر خرمشهر صادر شد.



وی در پایان با اشاره به وحدت وهماهنگی بین نیروهای سپاه، ارتش ، نیروهای بسیجی و عشایر و ژاندارمری آن دوران گفت: یکی از مهمترین دلایل پیروزی ما اتحاد بین نیروها بود.