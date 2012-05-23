به گزارش خبرنگار مهر، کار تدوین مجلدهای دیگری از مجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» که به همت تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران و با مدیریت محمدهاشم اکبریانی تدوین میشود ادامه دارد و این کتابها به مرور توسط انتشارات ثالث به چاپ خواهد رسید.
تدوین کتاب «سهراب سپهری» توسط فاطمه مدنی و سارا باصبر در حال انجام است و ساختار آن به گونهای است که مطالب آن طی سفرهایی به کاشان و در گفتگو با دوستان و آشنایان سهراب سپهری گردآوری شده است. همچنین گزارشی از محل زندگی سپهری در کاشان نیز در این کتاب ارائه خواهد شد. گفتگو با خواهران سهراب سپهری و محمد قرچهداغی خواهرزادهاش و نامههای منتشرنشده وی از دیگر بخشهای کتاب خواهد بود.
همچنین در حال حاضر جلد دیگر این مجموعه که به احمدرضا احمدی نویسنده و شاعر اختصاص دارد، در دست تدوین است و گفتگوهای مربوط به آن انجام میگیرد. کار تدوین این جلد را محسن فرجی برعهده دارد.
از دیگر کتابهای این مجموعه دو جلد مربوط به جواد مجابی است که این کتابها آماده شده و برای بازبینی نهایی در اختیار مجابی قرار گرفته است.
کتابهای مجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» تاکنون یک جلدی بودهاند و کتاب جواد مجابی که در دو جلد تدوین شده، یک استثناست.
از آنجا که جواد مجابی دورهای از فعالیت فرهنگیاش به کار خبری اختصاص داشته است، به همین دلیل ارتباطات وی گسترده و خاطرات و مطالب مربوط به وی گستردهتر است. یک جلد از این مجموعه به سفرها و نوشتهها و زندگی خصوصی مجابی اختصاص یافته و جلد دیگر به ارتباط وی با دنیای ادبیات و چهرههای ادبی مربوط میشود.
تاکنون مجلدهایی از مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران از جمله کتابهایی درباره چهرههای ادبی مانند عمران صلاحی، محمد شمس لنگرودی، ضیا موحد، لیلی گلستان، علی باباچاهی، صمد بهرنگی، هوشنگ گلشیری، م. آزاد در قالب کتابهایی مجزا به چاپ رسیده است.
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