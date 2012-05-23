امکان شرکت دانش آموزان پیش دانشگاهی در کنکور فراگیر 91

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله معتمدی صبح امروز در حاشیه نشست خبری رئیس دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اضافه کرد: ثبت نام سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 91 دانشگاه پیام نور نیمه مهرماه آغاز می شود و این آزمون در نیمه دوم آذرماه برگزار خواهد شد.

وی به یک تفاوت مهم آزمون سال 91 فراگیر اشاره کرد و گفت: در این آزمون 2 نوع پذیرش صورت می گیرد به این ترتیب که دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی و دانشجویان سال آخر هم می توانند در این آزمون شرکت کنند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: در صورت قبولی می توانند پس از پایان دوره پیش دانشگاهی، از مهرماه سال آینده به در سر کلاس های درس حاضر شوند.

وی افزود: همچنین دانشجویانی که تا 30 /10/91 فارغ التحصیل شده باشند، می توانند از بهمن ماه امسال به کلاس های درس بروند.