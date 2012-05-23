به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی صبح چهارشنبه در همایش بهره وری در تولید ملی افزود: استاندارد یعنی نظم، قاعده و قانون که به موجب آن ضایعات کاهش و کیفیت ارتقاء می یابد.



وی یادآور شد: حمایت از تولید ملی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، زیرا مردم می خواهند کالایی تهیه کنند که علاوه بر اینکه قیمت آن مناسب باشد، کیفیت بالایی داشته باشد.

وی تاکید کرد: چنانچه خواهان حمایت و مشارکت مردم هستیم، باید کالایی تهیه کنیم که هم قیمت آن مناسب باشد و هم اینکه کیفیت بالایی داشته باشد.

قلیچ لی گفت: اگر تولید با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور مورد قبول مصرف کنندگان قرار گیرد دیگر برای کالاهای خارجی جایی باقی نمی ماند.