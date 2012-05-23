سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر وزارت ورزش و جوانان برای تغییر و جابه‎جایی در راس پنج فدراسیون جز آسیب نتیجه دیگری ندارد، اظهار داشت: ورزش ایران عقب ماندگی‎هایی دارد و در عین حال با مشکلاتی هم مواجه است. با این شرایط تصمیمات گرفته میزان آسیب پذیری را بیشتر می‎کند.

وی تصریح کرد: این موضوع و تصمیماتی که گرفته می‎شود باید با هماهنگی تائید قطعی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان پیگیری و اجرا شود در حالیکه به نظر می‎رسد برخی تصمیمات بدون هماهنگی وی گرفته می‏شود. باید ابعاد کاری برای آقای وزیر اطلاع رسانی شود!

رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به بیانیه روز سه شنبه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مبنی بر اعلام آمادگی آنها برای کناره گیری خاطرنشان کرد: در این موقعیت که فاصله کمی تا زمان بازی‎های المپیک باقی مانده است تغییرات اعمال شده به هیچ وجه به صلاح ورزش کشور نیست. اگر هدف از تغییرات اعمال شده این است که مقدمات تغییر در هیئت اجرایی را فراهم کنند، حاضر هستیم ایثار کنیم و داوطلبانه از مسئولیت‎های خود استعفا دهیم چون این تغییرات و ادامه روند آن به المپیک و نتیجه کاروان ایران در آن آسیب می‎زند.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: بیانیه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در حقیقت یک نامه داخلی بود به وزیر ورزش و جوانان برای اینکه اطلاع رسانی شود البته با علم به اینکه اواطلاعات کافی نداشته باشد.

هاشمی با اشاره به تبعات تصمیمات گرفته شده برای اعمال تغییرات دراین مقطع زمانی گفت: معتقدیم اگر هر تصمیمی در وزارت وزش و جوانان گرفته شود که نتیجه آن وارد شدن آسیب به المپیک باشد، همه تقصیرات به گردن وزیر ورزش و جوانان می‎افتد و به قولی کاسه و کوزه ها سر او می‎شکند. کسی هم نمی‎گوید که عوامل مقصر هستند!

وی در پاسخ به این پرسش که "منظورتان این است که محمد عباسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان از موضوع عواقب آن بی اطلاع هستند؟" تاکید کرد: نه؛ وی وزیر ورزش ایران است و قطعا اطلاعات کامل را دارد اما به هر حال بیانیه ما در حقیقت هشداری برای وزیر ورزش و جوانان بود.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در پایان تصریح کرد: تغییرات اعمال شده در راس برخی فدراسیون‎ها به اندازه کافی مشکل ساز شده است و ادامه آن می‎تواند اوضاع ورزش را بدتر و چالش‎های آن را بیشتر کند. با در نظرگرفتن همه اینها و برای اینکه ورزش ایران متحمل آسیبی نشود، برای کناره گیری اعلام آمادگی کردیم.