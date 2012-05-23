اسماعیل زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم به منظور توسعه و تعمیم این رشته ورزشی در هر دو بخش همگانی و قهرمانی برنامههای متنوعی در طول سال در قم برگزار میکند.
وی ادامه داد: برای همین منظور در کنار برنامهها و اقدامات متنوعی که هیئت برای حرکت مثمر ثمر در بخش همگانی این رشته انجام میدهد، برگزاری رقابتهای قهرمانی استان قم در هر دو رشته آمادگی جسمانی و ایروبیک نیز با جدید مورد توجه است.
دبیر هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم بیان داشت: رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان استان قم با توجه به در پیش بودن رقابتهای قهرمانی کشور این رشته ورزشی برای هیئت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و امیدواریم با استقبال خوب علاقمندان مواجه شود.
وی اضافه کرد: مدعیان کسب عنوان در ردههای سنی مختلف مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان قم رقابت برای کسب مقامهای برتر را از امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان قم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
زند یاد آور شد: علاقمندان به شرکت در این دوره از رقابتها باید راس ساعت در محل برگزاری مسابقات حضور یابند، ضمن اینکه همراه داشتن اصل کارت شناسایی و کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۱ برای شرکت در مسابقات الزامی است.
وی عنوان کرد: مدعیان کسب عناوین برتر رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان استان قم میتوانند با درخشش در این رقابتها استعداد و توانمندی خود را برای اعزام تیمی قوی از قم به مسابقات قهرمانی کشور نیز به نمایش بگذارند، رقابتهایی که در ردههای سنی ۱۵ تا ۴۵ سال برگزار میشود.
دبیر هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم افزود: این هیئت سال گذشته رقابتهای رده سنی نوجوانان را با حضور شرکت کنندگان ردههای سنی ۱۲ و ۱۳ سال و همچنین ۱۴ و ۱۵ سال برگزار کرد و مسابقات رده سنی جوانان نیز ویژه مدعیان سنین ۱۶ و ۱۷ سال و ۱۸ و ۱۹ سال به انجام رسید که به شکلی مطلوب مورد استقبال ورزشکاران علاقمند قرار گرفت.
وی عنوان داشت: مسابقات شرکت کنندگان در رده سنی بزرگسالان نیز در ردههای سنی ۲۰ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال، ۳۰ تا ۳۴ سال، ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۴ سال، ۴۵ تا ۴۹ سال و بالای ۵۰ سال برای به دست آوردن عنوان قهرمانی برگزار شد.
زند تصریح کرد: با توجه به استعدادهای خوبی که در ردههای سنی مختلف در آمادگی جسمانی قم وجود دارد، قطعا مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار خواهند شد و میتوانیم نفرات خوب و مدعی را برای اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور شناسایی کنیم.
به مناسبت آزادسازی خرمشهر/
بانوان قمی در پیکارهای آمادگی جسمانی قهرمانی قم رقابت میکنند
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم از برگزاری رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان در قم با عنوان جام آزاد سازی خرمشهر خبر داد.
اسماعیل زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم به منظور توسعه و تعمیم این رشته ورزشی در هر دو بخش همگانی و قهرمانی برنامههای متنوعی در طول سال در قم برگزار میکند.
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