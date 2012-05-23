کاهش 4 درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران در استانداری افزود: بیشترین آمار طلاق در زنان و مردان در دو سال گذشته در گروه سنی 28 و 29 سال بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان طلاق در سال 90 با کاهش مواجه بوده است، اضافه کرد: از 6.12 درصد طلاق در سال 89 این آمار در سال گذشته به 4.10 درصد رسید.

شرف الدین، 46 درصد طلاق های ثبت شده را در کمتر ازچهار سال بعد از زندگی مشترک زوجین دانست و گفت: 9.30 درصد طلاق ها از چهار تا 10 سال زندگی مشترک ثبت شده است.

شرف الدین به فاصله سنی زوجین در کاهش آمار طلاق اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین طلاق ثبت شده در سال 90 نسبت به سال 89 مربوط به زوجین همسن بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از شهرستان ها به دلیل نداشتن محضر، طلاق در شهرهای همجوار صورت می گیرد، افزود: تنکابن، عباس آباد، میاندرود و جویبار محضر طلاق ندارند و در آمار برای شهرهای مجاور منظور می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه در بین شهرستان ها براساس آمار ثبت شده بالاترین امار طلاق مربوط به شهرساری است، اظهارداشت: شهر ساری با کاهش ازدواج و افزایش طلاق مواجه است.

وی اضافه کرد: بالاترین آمار ازدواج در بابل ثبت شده است.

وی به کاهش آمار طلاق در شهرهای بابلسر، قائم شهر و نوشهر اشاره کرد و گفت: شهرهایی که کلاس های آموزش خانواده و مهارت های زندگی با تقویت برگزار شد با کاهش طلاق و افزایش ازدواج مواجه بودیم.

شرف الدین اذعان داشت: ریشه عوامل طلاق به افکار تحمیل شده فمینیسمی بر می گردد.

وی بیان داشت: در سال 89 میزان واقعه ازدواج 34 هزار و 305 مورد بود که در سال 90 این آمار به 34 هزار و 187 واقعه ثبت رسیده است.

شرف الدین با بیان اینکه آمار نشان می دهد ازدواج در سال 90 سه درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در بررسی های آماری نشان می دهد در سال 89 نسبت به سال 88 بیش از چهار درصد با کاهش ازدواج در مازندران مواجه بودیم.

وی متذکر شد: در سال گذشته 4.4 درصد از روند ازدواج در مازندران کاسته شده است.

دبیر کارگروه بانوان و خانواده استانداری مازندران به آمار شش هزارو 174 واقعه طلاق در مازندران در سال 89 اشاره کرد و اظهارداشت: آمار طلاق در سال 90 به شش هزار و 326 واقعه رسیده است.

وی ادامه داد: آمار طلاق در سال 90 نسبت به 89 دو نیم درصد رشد داشت.

وی گفت: آمار نشان می دهد بیشترین فراوانی طلاق ثبت شده مربوط به زوجینی بوده که طول مدت زندگی مشترکشان کمتر از یک سال بوده است.