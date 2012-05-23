به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد شامگاه روز گذشته در مراسم تجلیل از قهرمانان فراملی استان زنجان افزود: در فوتبال استان همدلی وجود ندارد و در عوض همدیگر را خوب تخریب و زیرپای هم را خالی میکنند که بدون شک با این فضا امروز فوتبال استان راه به جایی نخواهد برد.
وی، استان زنجان را در تمامی رشته های ورزشی غیر از فوتبال دارای قهرمانان ملی و بین المللی عنوان کرد ادامه داد: مشکل فوتبال در این استان زیرساختی بوده است و برای تشکیل تیمی مناسب، باید از بسترسازی های مناسب استفاده کرد.
استاندار زنجان، با بیان اینکه مشکل فوتبال، پول و اعتبار نیست و افزود: باید در میان مسولان و بازیکنان این رشته ورزشی با ایجاد تعامل، همپوشانی و همدلی، مشکلات را رفع و برای ایجاد یک تیم مناسب برنامه ریزی کرد.
رئوفی نژاد با اشاره به جایگاه ورزش در دولت نهم و دهم افزود: ورزش تا قبل از دولت نهم در آسیا رتبه 10 یا 12 را داشت که با حمایتهای جدی مادی و معنوی دولت نهم و دهم هم اکنون در آسیا جایگاه چهارم را از آن خود کردهایم که امیدواریم از این فرصتها استفاده شده و شوق و علاقه را به رقابت و حضور در همه رشتههای ورزشی تعمیم دهیم.
وی ادامه داد: مدالآوران باعث افتخار استان و مملکت خود میشوند و برای ما بسیار ارزشمند هستند که اگر اینها را نداشتیم خبری از مدال، مقام آسیایی و جهانی و المپیک نخواهد بود.
استاندار زنجان، با بیان اینکه جایگاه زنجان در ورزش جایگاه برتری است افزود: این استان به لحاظ قهرمانپروری و مدالآوری و همچنین در عرصههای داخلی و خارجی، استان برتر و ممتاز است.
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