توضیحات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار گزارشی در خصوص پسربچه ای 12 ساله که در زیر پل محبوس شده بود و برای معالجعه به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافته بود، توضیحاتی از سوی ریاست بیمارستان شهیدمدنی به دفترخبرگزاری مهر دراستان البرز ارسال شد که در ذیل می آید:

در متن این جوابیه آمده است :

سرپرست محترم روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

سلام علیکم

احترماً به درخواست آن مدیریت محترم در رابطه با اطلاعات مددجوی مراجعه کننده به بیمارستان به نام " آرش احمدی 12 ساله" که در روز بارندگی27/1/91 درکانال آب افتاده بود به اطلاع می رساند:

بیمار در ساعت 13 و 40 دقیقه با آمبولانس به این مرکز آورده شد.

توسط پزشک اورژانس ویزیت شده و به دلیل خیس بودن وسرما زدگی مستقیماً در اتاق احیای اورژانس اقدامات گرم کننده بر روی بیمار انجام شد.

بعد از تامین گرمای مناسب گرافی های بیمار انجام و به رویت پزشک رسید که هیچگونه شکستگی و صدمه جدی رویت نشده است.

تا ساعت 17 و 48 دقیقه عصر بیمار در اورژانس تحت نظربوده است و خانواده بیمار در این ساعت در بیمارستان حضور پیدا کردند.

با توجه به عدم نیاز به بستری بیمار در ساعت 17 و 48 دقیقه طبق دستور پزشک معالج بیمار مرخص شده و با توصیه به مراجعه سرپایی به جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی در صورت نیاز از بیمارستان خارج شده است.

درمراجعه سرپایی به متخصص یادشده هم مورد خاصی دیده نشد و نیاز به بستری تشخیص داده نشده است.

دکتر محمد مهدی نورانی ، سرپرست بیمارستان

از طرف رضا رضایی رئیس بیمارستان شهید مدنی کرج

گفتنی است پیش تر در گزارش مهر تنهاجزئیات از زبان حداثه دیده، خانواده وی و شاهدان در گزارش آمده بود.