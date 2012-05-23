تب کریمه کنگو در آذربایجان شرقی مشاهده نشده است/ مردم احتیاط کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر بهراد زندیه صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای مدیران ارشد سازمان در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار کرد: بیماری تب کریمه کنگو یک بیماری حاد و خونریزی دهنده‌ ویروسی است که با گزش کنه و یا تماس با خون ، ترشحات و یا لاشه دام آلوده به انسان منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه سمپاشی دامها، اماکن نگهداری دام و استفاده از لباس مخصوص کار برای دامداران، قصابان و شاغلان در کشتارگاهها راههای پیشگیری این بیماری است ادامه داد: به شهروندان عزیز توصیه می کنیم تنها از گوشت با مهر سلامت و دام مورد تأیید دامپزشکی استفاده کرده و از هرگونه ذبح دام در غیر از کشتارگاه شدیداً اجتناب نمایند.

دکتر زندیه با بیان اینکه علائم این بیماری در انسان شبیه به عوامل سرماخوردگی است و درصورت بروز علائم تب، لرز، درد عضلانی، شکم درد، اسهال و تهوع مراجعه به مراکز درمانی برای انجام آزمایش تشخیص ضروری است افزود: لازم است به مصرف کنندگان عزیز هشدار دهیم که در برخورد با گوشت قرمز مسائل بهداشتی را رعایت نمایند.

وی در مورد شایعه انتقال بیماری تب کریمه کنگو از طریق خوردن گوشت نیز گفت: این بیماری یک عفونت ویروسی است که از طریق تماس با حیوان آلوده، ذبح حیوان آلوده و تماس با امعاء و احشاء حیوان آلوده در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی به انسان منتقل می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه از هموطنان عزیز می خواهیم از خرید دام بدون تأیید دامپزشکی اکیداً خودداری کنند افزود: دام‌‌‌های مبتلا به تب کریمه کنگو هیچ نشان و علامتی از بیماری ندارند لذا از هموطنان می خواهیم به هیچ وجه دام‌‌‌هایی را که مهر تأیید سازمان دامپزشکی ندارند خریداری نکنند.

دکتر زندیه با بیان اینکه این بیماری از طریق گزش کنه‌ای که روی بدن دام بیمار وجود دارد قابل انتقال به انسان است ادامه داد: در صورت ابتلای انسان به این بیماری، دیگر کسانی که هنگام مراقبت درمانی با خون و ترشحات بدن فرد بیمار در تماس باشند و نکات بهداشتی را رعایت نکرده باشند ممکن است به این بیماری مبتلا شوند.

وی با اشاره به اینکه تب کریمه کنگو در دام علائم خاصی ندارد ادامه داد: بیشترین علایم این بیماری در انسان مشاهده می‌شود و در حال حاضر باید بنا را بر این گذاشت که کلیه دام‌ها ، دارای این بیماری‌اند و با توجه به اینکه این بیماری ممکن است در هر دامی وجود داشته باشد باید شهروندان از کشتار دام در خارج از کشتارگاه خودداری کنند.

دکتر زندیه با بیان اینکه گوشت‌های ممهور به مُهر دامپزشکی به لحاظ مصرف موردی ندارند، عنوان کرد: برای جلوگیری از این بیماری درجامعه عشایری استان نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل دادن دستکش به عشایرونظارت‌های دامپزشکی درحال انجام است.

وی استفاده از پیش‌سرد را در کشتارگاه‌ها یکی دیگر از عوامل جلوگیری از انتقال بیماری تب کریمه – کنگو به انسان دانست و عنوان کرد: درحال حاضر کلیه کشتارگاه‌های صنعتی دام استان مجهز به پیش‌سرد هستند و در سایر کشتارگاه‌های وابسته به شهرداری‌ها نیز اقداماتی در این خصوص انجام شده است و مشکلی به این لحاظ نداریم.

دکتر زندیه با بیان اینکه همزمان با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا، کنه‌های منتقل‌کننده بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‎دهند افزود: دام‌های بیمار تنها یک هفته تب می‎کنند و علائم مختصری را از خود نشان می‌دهند، به‌گونه‌ای که پس از آن علائم نیز برطرف می‌شود و اگر در هفته‌ای که تب وجود دارد، دام کشتار شود و یا توسط

کنه‌ها گزیده شود، بیماری می‌تواند منتقل شود.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از شیوع این بیماری در استان گزارش نشده و هرساله عملیات برای مقابله با انگل‌های خارجی دام با سم‌پاشی اماکن مختلف توسط اداره کل دامپزشکی استان انجام می‌شودگفت : آموزش اقشار مختلف مردم به‌خصوص قصابان و کسانی که با گوشت خام سر و کار دارند، لازم و ضروری است لذا از همه هموطنان عزیز می خواهیم به محض مشاهده افراد مبتلا به این بیماری ، موضوع را به شبکه های بهداشت و درمان و شبکه های دامپزشکی در شهرستانها اطلاع دهند.