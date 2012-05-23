  1. استانها
  2. البرز
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

بدری به مهر خبر داد:

ارائه تسهیلات ویژه به کشاورزان جوان/ اجاره سه ساله زمین‌های کشاورزی

ارائه تسهیلات ویژه به کشاورزان جوان/ اجاره سه ساله زمین‌های کشاورزی

کرج - خبرگزاری مهر:مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری البرز از ارائه تسهیلات به کشاورزان جوان و اجاره سه ساله زمین های منابع طبیعی برای رونق تولید دربخش کشاورزی خبر داد.

علیرضا بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه تسهیلات ستاد توسعه کشاورزی با نرخ هفت درصد خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اخذ شده درحوزه اقتصادی استان، ستاد تسهیلات توسعه کشاورزی با بودجه 74 میلیاردتومانی که به همین بخش تخصیص یافته است و با نرخ هفت درصدی، تسهیلات ویژه به حوزه کشاورزی ارائه خواهد داد.

وی افزود: کارگروهی نیز با همین هدف به ریاست فرمانداری و منابع طبیعی تشکیل شده است تا خدمات قابل توجهی را برای توسعه و رونق چرخ های تولید در عرصه کشاورزی استان و شهرستان های آن ارائه کند.

بدری گفت: برهمین اساس بالغ بر هفت هزارهکتار از منابع طبیعی دولت در استان نیز به صورت سه ساله برای افزایش میزان تولید، در نظر گرفته شده است و اولویت نیز با جوانان و تحصیل کردگان کشاورزی خواهد بود.

رئیس کمیته تسهیلات استان افزود: جوانان و گروه هایی که تعاونی هایی را نیز با همین هدف تاسیس کنند ازاین تسهیلات برخوردار خواهند شد.

وی ارائه وام هایی ازسوی صندوق توسعه ملی و خارج ازنوبت را نیز از دیگر تسهیلات این حوزه برای گردش تولیدات و رونق اقتصاد استان ذکر کرد.

کد مطلب 1609822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها