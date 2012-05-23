علیرضا بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه تسهیلات ستاد توسعه کشاورزی با نرخ هفت درصد خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اخذ شده درحوزه اقتصادی استان، ستاد تسهیلات توسعه کشاورزی با بودجه 74 میلیاردتومانی که به همین بخش تخصیص یافته است و با نرخ هفت درصدی، تسهیلات ویژه به حوزه کشاورزی ارائه خواهد داد.

وی افزود: کارگروهی نیز با همین هدف به ریاست فرمانداری و منابع طبیعی تشکیل شده است تا خدمات قابل توجهی را برای توسعه و رونق چرخ های تولید در عرصه کشاورزی استان و شهرستان های آن ارائه کند.

بدری گفت: برهمین اساس بالغ بر هفت هزارهکتار از منابع طبیعی دولت در استان نیز به صورت سه ساله برای افزایش میزان تولید، در نظر گرفته شده است و اولویت نیز با جوانان و تحصیل کردگان کشاورزی خواهد بود.

رئیس کمیته تسهیلات استان افزود: جوانان و گروه هایی که تعاونی هایی را نیز با همین هدف تاسیس کنند ازاین تسهیلات برخوردار خواهند شد.

وی ارائه وام هایی ازسوی صندوق توسعه ملی و خارج ازنوبت را نیز از دیگر تسهیلات این حوزه برای گردش تولیدات و رونق اقتصاد استان ذکر کرد.