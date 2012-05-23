معضلات اجتماعی موضوع پایان نامه های دانشجویان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده مازندران اظهار داشت: مشکلات اجتماعی به وی‍ژه عوامل موثر در کاهش طلاق موضوعات تدریس و پایان نامه ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی شود.

وی افزود: دین مبین اسلام در بحث بنیان خانواده تاکیدات زیادی دارد، ودر این بخش اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری باید کار کند.

استاندار مازندران به رویکرد شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت:جوانان ما خالصانه از حریم اسلام و ولایت در دوران دفاع مقدس پایداری کردند و ما کارگزاران مردم در جامعه اسلامی باید خدمات بی منت ارائه دهیم.

وی، رمز آزاد سازی خرمشهر را دفاع از حریم اسلام توسط افراد خدایی مطرح کرد و یادآور شد: امام راحل فرمودند، خرمشهر را خدا آزاد کرد و این همان رویکرد خدایی و الهی رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس بود.

طاهایی اذعان داشت: 249 شهید مازندرانی در عملیات بیت المقدس به شهادت رسیدند که 111 تن از شهدا در روز سوم خرداد به لقاء الله پیوستنند.به اهمیت جایگاه خانواده تاکید کرد و اظهارداشت: راز و رمز برون رفت از مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی بازگشت به قرآن است.

وی عامل مهم جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی را ارتقا دانش دینی و قرآنی دانست و یادآور شد: خودشناسی و معرفت دینی موجب می شود تا با کاهش معضلات اجتماعی مواجه باشیم.

طاهایی در بحث آمار طلاق و ازدواج در مازندران گفت: هر دختر و پسری که زندگیشان متزلزل شود و به جدایی بی انجامد مایه نگرانی و تاسف ما است و باید جلوی این مشکلات اجتماعی گرفته شود.

در این جلسه از سه خانواده شهید که فرزندانشان در روز سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر به شهادت رسیدند تجلیل شد.