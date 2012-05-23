حواشی نشست دارالضیافه/ از قطع و وصل اینترنت تا چادرهای رنگی خبرنگاران

از ساعات ابتدایی امروز انتقال خبرنگاران ایرانی و خارجی که همگی در هتل الرشید مستقر هستند به دارالضیافه نخست وزیری عراق، محل برگزاری نشست آغاز شد.

اعزام خبرنگاران به محل مذاکرات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد و جستجوی وسایل خبرنگاران توسط سگ های آموزش دیده انجام گرفت که انجام این عمل با واکنش هایی به ویژه از سوی خانم های خبرنگار همراه بود.

نکته مهم در این خصوص آنکه امر تفتیش از وسایل خبرنگاران بارها و در امکان مختلف انجام می گیرد. یک بار در هنگام خروج از هتل و بار دیگر در هنگام ورود به محل های مختلف که البته هر بار سگها در این امر نقشی فعال ایفا می کند.

دارالضیافه، دفتر نخست وزیر عراق، مکانی است که برای برگزاری نشست تدارک دیده شده و در حال حاضر تمامی خبرنگارانی که برای پوشش مذاکرات به بغداد آمده اند در محوطه دارالضیافه اسکان داده شده اند.

محل اسکان خبرنگاران چادرهایی است که در حیاط ساختمان دارالضیافه برپا شده اند و برای سهولت امر مخابره خبر رایانه و اینترنت نیز در چادرها موجود است. اما اینترنت با قطع و وصل شدن مشکلاتی را برای خبرنگاران بوجود آورده است.

نکته جالب در خصوص این چادرها رنگ آنها و گرد و خاکی است که بر روی همه وسایل موجود در داخل چادرها نشسته است. مشکل ریزگرد و شرایط نامساعد جوی همچنان در عراق وجود دارد. اما با این وجود مقامات عراقی معتقدند که با وجود این مشکل مذاکرات به خوبی برگزار خواهد شد.

نکته دیگر آنکه پرچم کشورهای حاضر در مذاکرات در دارالضیافه به اهتزاز درآمده است. اما وجود ریزگردها در آسمان موجب شده که مشاهده این پرچم ها با مشکل همراه باشد.