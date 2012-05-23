به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از ورزشکاران مدال آور فراملی استان زنجان، افزود: ورزشکاران در 35 رشته در سطح کشور و 14 رشته ورزشی در سطح بینالمللی مدال کسب کردهاند که 82 مدال بینالمللی، آسیایی و جهانی و همچنین 996 مدال کشوری بوده است که در نوع خود در ایران بینظیر است.
وی با اشاره به کارهای بزرگ انجام شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ادامه داد: اقدامات دولت نهم و دهم قابل انکار نیست، چرا که سرانه فضای ورزشی استان در سال 85 در حدود 22 سانت بود که این مهم امروز بیش از 75 سانت است و این در حالی است که اعتبارات عمرانی این حوزه هم بالغ بر 20 میلیارد تومان است.
رحمانی یادآورشد: سال گذشته بیش از 27 پروژه ورزشی با 94 هزار مترمربع افتتاح شد و بیش از 50 برنامه فرهنگی و 50 همایش خانوادگی در شهرستانها، بخشها و روستاها برگزار شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، با بیان اینکه یک نقطه تاریک در ورزش استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید برای فوتبال استان نسخهای بپیچیم که رویکرد به سمت مدرسه نونهالان میتواند یکی از این برنامهها باشد چرا که با این اقدام میتوان برای فوتبال زنجان برنامهریزی کرده و زمینههای رشد آن را در استان را فراهم کرد.
در این مراسم از 65 قهرمان فراملی در رشتههای ژیمناستیک، ورزشهای سهگانه تکواندو، قایقرانی، دوچرخهسواری، کشتی، دو و میدانی، واترپلو، بدمینتون، سنگنوردی، ووشو، کاراته، کوهنوردی و جودو تقدیر به عمل آمد.
5 نماینده ووش زنجان در مراسم تجلیل از قهرمانان فراملی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در این مراسم، 4 ورزشکار و یک مربی ووشو نیز که سال گذشته برای ایران و استان افتخار کسب کرده بودند، جزو 65 نفر برگزیده بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
رامین موحدنیا که سال گذشته به عنوان سرمربی تیمملی ووشو جوانان ایران در بخش ساندا عازم رقابتهای قهرمانی آسیا در شانگهای چین شده بود، توانست با این تیم بعد از میزبان رقابتها عنوان نایبقهرمانی را از آن تیم ایران کند.
محسن محمدسیفی یکی از شناخته شدهترین چهرههای این مراسم بود که سال گذشته توانست مدال طلای مسابقات جهانی ترکیه را از آن خود کند. این ملیپوش زنجانی در دوره قبلی این رقابتها که به میزبانی کانادا برگزار شد، عنوان نایبقهرمانی را به دست آورده بود.
رضا سبحانی هم یکی دیگر از نمایندگان ووشو زنجان بود که در این مراسم به روی سن رفت و جایزهاش را از دست استاندار زنجان دریافت کرد. این ورزشکار که در حال حاضر جزو 20 نفر راه یافته به مرحله دوم انتخابی تیمملی است، سال گذشته موفق به کسب مدال طلای تورنمنت بینالمللی آذربایجان شد و نشان نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را نیز به گردن آویخت.
علیرضا بختیاری نیز که هماکنون جزو نفرات حاضر در اردوی تیمملی است، در مراسم تجلیل از قهرمانان فراملی استان به دلیل کسب مدال طلا در تورنمنت بینالمللی آذربایجان مورد تقدیر قرار گرفت.
اما در این میان، امیرحسین سلطانی یکی از معدود ورزشکاران حاضر در این مراسم بود که توانست نام خود را به عنوان یکی از کم سن و سالترین ورزشکاران افتخارآفرین استان و حتی کشور مطرح کند. وی سال گذشته مدال برنز رقابتهای قهرمانی نونهالان آسیا را در بخش تالو از آن خود کرده بود.
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