  1. سیاست
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

نجار در جمع خبرنگاران:

وزارت کشور اعتبارنامه منتخبین مردم را به مجلس ارسال کرد

وزارت کشور اعتبارنامه منتخبین مردم را به مجلس ارسال کرد

وزیر کشور از ارسال اعتبارنامه های منتخبین مردم به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پس از ارسال اعتبارنامه ها از منتخبین مردم برای شرکت در افتتاحیه مجلس نهم دعوت به عمل آوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک حماسه سوم خرداد (سالروز آزادی خرمشهر) اظهار داشت: رزمندگان اسلام در آن روز درسی به دنیا دادند که همچنان آن درس باقی است آنها با عشق به امام معجزه بزرگی را انجام دادند.

وزیر کشور در ادامه درباره آغاز به کار مجلس نهم و ارسال اعتبارنامه های نمایندگان از سوی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کشور در دور اول انتخابات اعتبارنامه های منتخبین مردم را امضا و به مجلس فرستاد. همچنین پس از برگزاری انتخابات در مرحله دوم اعتبارنامه های نمایندگان راه یافته در این دور هم ارسال شد.

وی گفت: این کار بر اساس ماده 91 قانون انتخابات صورت گرفت بنابراین ما پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم دعوت نامه ها را به منتخبین مردم ارسال کردیم تا آنها در 7 خرداد ماه در مراسم افتتاحیه مجلس نهم حاضر شوند.

کد مطلب 1609834

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