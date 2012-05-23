600 میلیون ریال برای مرمت آثار تاریخی آبدانان هزینه شد

مجتبی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای فنس کشی یک هزار و 500 متر از حریم اثر قلعه هزار درب، مرمت و حفر کانال برای هدایت آبهای فوقانی قلعه برای جلوگیری از تخریب آن، دیوار کشی پشت قلعه، نصب 20 عدد تابلو راهنمای امکان تاریخی و گردشگری شهرستان در نقاط مختلف و...هزینه شده است.

مدیر میراث فرهنگی شهرستان آبدانان بیان داشت: احداث کمپینگهای گردشگری به منظور استفاده گردشگران در پارک تفریحی سراب آبدانان با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف از ایجاد این کمپینگ گردشگری، ایجاد رفاه برای گردشگران شهرستان آبدانان است.

فرهادی افزود: مهمترین مراکز دیدنی و زیارتگاهی آبدانان آثار تاریخی قلعه هزارانی، آثار تاریخی پشت قلعه در آبدانان، دریاچه دو گانه سیاه گاو آبدانان در فاصله هشت کیلومتری سراب باغ آبدانان، غار طبیعی مژاره در آبدانان در روستای مژاره و سراب باغ، مناظر طبیعی سراب آبدانان، مناظر طبیعی کوه اناران و کبیر کوه و زیارتگاه سید صلاح الدین محمد با سبک معماری خاص مربوط به دوره سلجوقی تشکیل می دهند.