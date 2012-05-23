دلم برای خبرنگاران تنگ شده/در اسرع وقت نشست خبری برگزار خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز چهارشنبه پس از برگزاری جلسه هیات دولت با خبرنگاران خوش و بش کرد.

وی در ادامه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را تبریک گفت.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه چه زمانی نشست خبری برگزار خواهید کرد تا به سئوالات خبرنگاران پاسخ دهید، افزود: من دلم برای خبرنگاران تنگ شده است و دوستان در حال برنامه ریزی هستند تا در اسرع وقت نشستی خبری را برگزار کنند.

احمدی نژاد در ادامه درباره اینکه قرار بود نشست خبری شما در سفر استانی هیات دولت به مشهد مقدس برگزار شود، گفت: برنامه های دولت در آن سفر زیاد بود و امکان برگزاری نشست خبری فراهم نشد اما امیدوارم در اسرع وقت این نشست خبری برگزار شود.