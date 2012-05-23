پیش نویس سند پیشرفت صنعت و معدن مازندران تدوین شد

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاع رسانی در خصوص شناسایی مشکلات، اخذ مطالبات و تعیین تکلیف بدهیهای معوقه از جمله این برنامه ها محسوب می شود.

وی افزود: معضلات و چالشهای فراروی این بخش از صنعت استان به اشکال و انحاء مختلف رصد و به مسئولان و مقامات ذیربط کشوری و استانی انتقال و انعکاس یافت.

عشریه اضافه کرد؛ در خصوص تبعات هدفمند سازی یارانه ها، پیش نویس سند پیشرفت صنعت و معدن استان، چالشهای صنعتی اعضاء و پرسشنامه محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس اعلام نظر کردیم.

وی ادامه داد؛ با استاندار مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران، مدیران بانکها و هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جلساتی را برگزار که تصمیم گیریهای خوبی حاصل شد.

عشریه گفت: در جلسات گوناگون بالاخص جلسات کارگروه های استانداری، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، کمیته تخصصی صنعت و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون مشابه در اتاق بازرگانی صنایع و معادن، کمیته ساماندهی و معوقات بانکی، کمیته علائم استاندارد، تعیین صادر کنندگان نمونه و برتر، شورای راهبری صنعت و معدن و دیگر جلسات مرتبط حضور مستمر داشته و مشارکت کردیم.

رئیس انجمن صنایع فلزی، برق و الکترونیک مازندران افزود: اخذ زمین شهرک صنعتی برای واحدهای متقاضی عضو، رفع مشکلات زیست محیطی، اخذ امتیاز گاز برای واحدهای صنعتی، دریافت سوخت، بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات ثابت و سرمایه درگردش، میزان جذب عضو در سال 90 ، نصب علائم ایمنی در ارتباط با ماشین آلات کشاورزی و مطالبات واحدها از نهادها و سازمانهای دولتی را پیگیری کردیم.

عشریه تصریح کرد: با عضویت در شورای حل اختلاف صنعتی و معدنی بدنبال رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارخانجات عضو بودیم.

نامبرده یادآور شد: با عنایت به فعالیتهای گسترده ای که این انجمن در سال 90 داشت در مجموع نتوانستیم تا حد زیادی رضایت اعضا را جلب کنیم.



