بحران آب در برخی روستاهای پلدختر/ آبرسانی به 50 روستا با تانکر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 250 روستای دارای سکنه در شهرستان پلدختر وجود دارد که از این تعداد 190 روستا دارای آب آشامیدنی مطلوب هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 50 روستای شهرستان پلدختر کمبود آب آشامیدنی دارند، عنوان کرد: کار آبرسانی به این تعداد روستا از طریق تانکرهای سیار صورت می گیرد.

فرماندار شهرستان پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر روستای دارای آب آلوده در این شهرستان وجود ندارد، ادامه داد: پیش از این آب آشامیدنی برخی روستاههای این شهرستان آلوده به نفت بود که با اقدامات صورت گرفته دیگر در پلدختر روستایی که دارای آلودگی نفتی باشد را نداریم.

رشیدی با بیان اینکه مشکل آلودگی نفتی روستای جلگه خلج رفع شده است، بیان داشت: همچنین مشکل آلودگی نفتی آب روستای تنگ فنی نیز از طریق حفر چاه حل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف بالای آب در شهرستان پلدختر عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر مصرف آب در این شهرستان بالاتر از میانگین مصرف آب در استان است.

فرماندار شهرستان پلدختر تصریح کرد: در حال حاضر میانگین مصرف آب در این شهرستان به ازای هر نفر در شبانه روز بیش از 120 لیتر است.

رشیدی گرمای هوا، سه سال خشکسالی پیاپی، انشعابات غیر مجاز را از جمله دلایل مصرف بالای آب در شهرستان پلدختر برشمرد.