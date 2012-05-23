سالن ورزشی فدک در نیشابور افتتاح شد/ احداث هفت مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری نیشابور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این سالن، اظهارکرد: در حوزه عمرانی آموزش و پرورش در نیشابور یک انقلاب در حال وقوع است و اقدامات اساسی انجام شده است.

حسین اسداللهی اظهارکرد: امسال 15 میلیارد تومان اعتبار مالی برای این موضوع داشتیم و هفت مدرسه نیز از اعتبارات بازسازی زلزله در حال احداث است.

وی اظهار داشت: در سفر دولت به نیشابور بر خلاف چیزهایی که گفته می‌شود اقدامات خوب و مؤثری انجام شده است که به‌زودی اعلام می‌شود.

وی گفت: تأسیس دانشگاه نیشابور‌، واحد علوم و تحقیقات، ارتقاء شبکه بهداشت به دانشکده علوم پزشکی و شروع به کار ساختمان دانشگاه پیام نور اقدامات مؤثر دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی نیشابور است.

معاون اداره ‌کل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت:‌ آموزش و پرورش در کارهای گروهی و مشارکتی توانایی بالایی دارد و می تواند کارهای بزرگی را انجام دهد.

محمدیوسف سپهری‌راد با بیان اینکه آرمان آموزش و پرورش رسیدن دانش‌آموزان به حبیات طیبه است افزود: دانش‌آموزان باید به مسلمان بودن، شیعه و در زیر چتر ولایت بودن خود افتخار کنند.

وی تصریح کرد: اگر یک دانش‌آموز را نتوانیم از لحاظ جسمانی تربیت کنیم در تربیت روح وی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

وی تصریح کرد: ورزش در اخلاق، رفتار، کردار و فضایل اعتقادی و تمام ابعاد زندگی انسان تأثیرگذار است.

وی یادآور شد: در سه سال گذشته تحول عظیمی در ورزش آموزش و پرورش ایجاد شد و بسیاری از دانش‌آموزان نیشابوری مقام‌های جهانی، آسیایی و کشوری بدست آوردند.

وی گفت: اگر دانش‌آموزان عنصر ورزش را رها کرده و فقط به تحصیل توجه کنند، ضرر خواهند کرد.

رئیس مرکز آموزشی فرزانگان نیشابور نیز گفت: فاز اول این سالن ورزشی چند منظوره با 600 مترمربع زیربنا و 200 میلیون تومان اعتبار بهره‌برداری شد.

اعظم رجایی افزود: 50 درصد از اعتبار این مجموعه از محل اعتبارات اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی و 50 درصد دیگر از محل مشارکت‌های آموزشگاه فرزانگان و انجمن اولیا و مربیان است.

وی اظهار داشت: با توجه به قول مساعد اداره‌ کل نوسازی و تجهیز مدارس استان، امید است فاز دوم این مجموعه هرچه زودتر تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه زمین والیبال و بسکتبال در این سالن پیش بینی شده است، عنوان کرد: در ایام امتحانات و مراسم‌ها نیز از این سالن برای موضوعات آموزشی استفاده می‌شود.