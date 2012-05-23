احتمال افزایش شهریه دانشجویان پیام نور/ آخرین وضعیت جذب اساتید در پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری صبح امروز در نشست خبری این مقام مسئول دانشگاه پیام نور با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم سال گذشته مبلغ 10میلیارد تومان برای اعتبار دانشگاه پیام نور در نظر گرفت، گفت: برخی دانشجویان پیام نور حتی تا زمان صدور کارت ورود به جلسه امتحانات امکان پرداخت شهریه خود یا بخشی از آن را نداشتند که هیئت امنای دانشگاه پیام نور تصویب کرد یک و نیم درصد از درآمد اختصاصی سال 91 خود را برای صندوق وام دانشجویان این دانشگاه در نظر گیرد.

وی خاطرنشان کرد که همین اندازه نیز برای کارکنان و هیئت علمیهای دانشگاه پیام نور از سوی هیئت امنا در نظر گرفته شد.

زیاری در ادامه اعلام کرد که یک پنجم دانشجویان دانشگاه پیام نور با مشکل پرداخت شهریه مواجه هستند که برای پرداخت مبالغ 30 تا 50 هزارتومانی نیز مشکل دارند.

احتمال افزایش شهریه های پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور خبر از افزایش احتمالی شهریه این دانشگاه داد و گفت: افزایش نزدیک به 10 درصدی شهریه های دانشگاه پیام نور بستگی به این دارد که باید دید چه بودجه ای برای دانشگاه پیام نور در نظر گرفته می شود و افزایش دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی تا چه میزان خواهد بود که این موارد با تصویب هیئت امنای پیام نور مشخص می شود و در صورت تصویب، ممکن است شهریه دانشگاه پیام نور نزدیک به 10 درصد افزایش یابد.

بخشنامه ممنوعیت خرید کالای خارجی در پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد که با تاکیدات وزارت علوم و با توجه به سال تولید ملی، خرید اجناس ایرانی در صورت وجود مشابه آن در داخل کشور مورد تاکید قرار گرفته مگر در شرایطی که مشابه ایرانی آن وجود نداشته باشد.

آخرین وضعیت جذب هیئت علمی در پیام نور

حسن زیاری در ادامه سخنان خود به آخرین وضعیت جذب هیئت علمی در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد هیئت علمیهای تمام وقت دانشگاه پیام نور در سال گذشته به 3 هزار و 200 نفر رسید و طبق مجوزی که هیئت امنای دانشگاه پیام نور صادر کرد تا پایان برنامه پنجم توسعه می توان 1200 هیئت علمی دیگر جذب کرد.

وی با بیان اینکه طی دو فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاههای کشور، 50 نفر با مدرک دکتری بورس شدند و برخی هم دارای مدرک دکتری تخصصی و 200 نفر هم در مقطع ارشد طی فراخوان 89 جذب دانشگاه پیام نور و اکثر این افراد در واحدهای محروم شاغل به تدریس شدند.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، در فراخوان دوم سال 90،‌ متقاضیان از دانشگاه پیام نور استقبال 7 هزار نفری کردند و پرونده متقاضیان در همان محلی که تقاضا داده بودند در حال بررسی است و در این دوره حداقل 450 نفر شرایط جذب را احراز می کنند.

وی خاطرنشان کرد که قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه پیام نور اجازه داده که نسبت هیئت علمی به دانشجو یک به 250 باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد که این دانشگاه در حال حاضر 40 هزار حق التدریس دارد و دانشگاه پیام نور دیگر از استادان لیسانس برای تدریس استفاده نمی کند.

زیاری همچنین با بیان اینکه اولویت جذب هیئت علمی برای مقطع دکتری است، درباره نحوه پذیرش مربیان اعلام کرد که مربیان موجود در دانشگاه پیام نور طبق ضوابط وزارت علوم برای ادامه تحصیل به این وزارتخانه معرفی می شوند که تاکنون 1000 مربی در این فهرست قرار گرفته اند.

افزایش ظرفیت در رشته های ارشد و دکتری

این مقام مسئول دانشگاه پیام نور در ادامه این نشست خبری درباره افزایش رشته محلهای مقطع دکتری خبر از افزایش این رشته ها از 33 به 64 رشته داد و درباره افزایش رشته محلهای مقطع کارشناسی ارشد نیز گفت: در سال 89-90 رشته محلهای کارشناسی ارشد از 80 به 460 رشته محل افزایش یافت.

زیاری تاکید کرد که حدود 100 رشته محل دیگر هم برای مقطع کارشناسی ارشد در حال حاضر برای شورای گسترش آموزش عالی ارسال شده است.

بومی گزینی امتحانات ارشد دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه این نشست خبری اعلام کرد که 4 هزار نفر از 40 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد طی فراخوانی که اعلام شد، تقاضای شرکت در امتحانات پایان ترم خود را در مناطق دیگری به جز دانشگاه محل تحصیل داشتند که از این ترم اجرایی می شود.

تحصیل 2 هزار پیام نوری در خارج از کشور

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه 2 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور و در واحدهای دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند اعلام کرد که هم اکنون دانشگاه پیام نور 70 کشور را تحت پوشش و در 16 کشور نمایندگی دارد. علاوه بر این، در 3 کشور واحدهای مستقل پیام نور فعال هستند.

به گفته زیاری، دانشگاه پیام نور به مناطق مرزی کشور و مناطق آزاد تجاری که مجوز منقطه آزاد تجاری دارند اجازه داده که دانشجوی خارجی و ایرانی پذیرش کنند.